洗車場韓粉老闆「擅拆客信件」…驚見7張罷韓連署書　怒PO網：不想洗你車

▲經營洗車場的韓粉還原當下情況，表示自己是要確認「是否為重要信件」，並非故意窺探。（圖／東森新聞）

記者莊智勝／綜合報導

高雄市長韓國瑜投身參與2020國民黨內總統初選，憑藉個人魅力累積眾多「鋼鐵韓粉」，但韓粉們的脫序行徑層出不窮，不僅傳出盜圖、飆罵「去死」風波，如今更傳出有名經營洗車場的韓粉，在協助顧客清理車內時隨意打開私人信件，發現裡頭裝有「罷韓連署書」後，還氣到拍照PO上網，怒批「我不想洗你車了！」

該名經營洗車場的網友在臉書上忿忿地PO出文章，表示自己清理顧客車輛內裝時，在座椅上發現牛皮紙袋信封，上方還印有「罷韓行動」字樣，好奇拆開查看後，赫見內部裝了7張「罷免韓國瑜連署書」，氣得直呼「我可以叫他把車開出去嗎？不想洗你的車，因為你要罷（免）我韓總統！」

▲韓粉老闆不但任意查看他人信件，還拍照PO上網。（圖／翻攝當事人臉書）

在自曝脫序行徑後，該名韓粉立即遭到眾多網友湧入圍剿，紛紛留言呼籲車主「告死他」、「偷拆別人信件還PO網，這已經犯法了吧！」律師也指出，該名韓粉行為恐怕已經觸犯妨礙秘密罪，依法可處3年以下有期徒刑、拘役、或是30萬元以下罰金。

洗車場韓粉為了避免再遭到網友砲轟，事發後已緊急將臉書關閉，並且現身接受媒體採訪還原當時情況，「它（信封）不是像這種、整個封住的，所以我才給它打開看，它本來就是打開的，我就看了一下是不是重要文件，如果不是重要文件，我才會幫他丟！」至於任意PO網的部分，該名韓粉也坦承自己確有疏失，願意向車主致歉，只盼爭端盡快平息。

▲在發現牛皮紙袋內裝了7張「罷韓連署書」後，韓粉老闆氣到不想洗了。（圖／東森新聞）