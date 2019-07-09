警翹班簽賭狂輸辭職　重考調「天下第一分局」被爆帶酒女出場不付錢

記者邱中岳／台北報導

北市1名偵查佐，6天前才剛從刑大派往中山分局服務，沒想到卻遭人爆料積欠百萬債務未還，甚至還帶酒女出場未付錢，刑大督察組、中山分局督察組介入調查，但藍說：「根本沒有帶酒女出場，另外債務是幫朋友作保。」

34歲的藍姓偵查佐，原本在新北市擔任偵查佐一職，但因翹班簽賭狂輸，雖然最後與對方結清債務，也獲不起訴處分，但仍改名辭職，多年後重考警察到台北市六張犁派出所服務，並考上偵查佐重返刑事崗位。

藍姓偵查佐事後調往台北市刑大偵三隊服務，卻因在外有積欠債務，督察組也隨即對藍進行列管，且協調強制扣薪的部分，而據悉，藍在金融機構積欠的債務達150萬左右，目前已經輔導還款。

但除了金融機構借貸的債務外，藍在外還積欠百萬元債務，北市刑大也在5月份輔導藍參加協商，並在6月份與對方展開協商，但沒想到卻又遭爆料積欠龐大債務。

▲藍姓偵查佐才剛到中山分局6天，就遭債務人投訴積欠百萬債務。（圖／記者邱中岳攝）

而藍姓偵查佐除了遭《鏡週刊》爆料有積欠債務外，甚至還被指控「帶酒女出場不付錢」，對此藍否認有帶酒女出場，且當初借的錢都是幫朋友作保。

北市刑大指出，當初獲悉藍在外的狀況後，也對藍進行列管，事後藍寫報告請調，依程序選填中山分局，如真有涉及帶酒店妹出場等風紀問題，恐也將受到「拔牌」處分。

中山分局則指出，藍針對帶酒女出場一事「完全否認」，另外聲稱向建商所要的票是幫朋友作保導致，並非自己使用。

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