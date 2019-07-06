插乾股案延燒！彰化傳「第3波中階警將調動」　基層警嚇壞急收私人物品

▲彰化縣謠傳將有第3波人事調動。(圖／記者唐詠絮翻攝)

記者唐詠絮／彰化報導

和美警分局6月28日爆發查緝八大行業業務的金姓員警、及大霞派出所資深劉姓巡佐，涉嫌包庇轄區色情業弊案，讓警政高層連夜拔官震怒，接連發布兩波資深警官與刑事小隊長調動人事案，而5日晚間又傳出還有第3波刑事偵查佐異動，後來雖然來證實都是謠傳，不過大動作的調動讓基層員警簡直嚇壞了。

彰化縣警局從和美警發生插乾股案至今，大動作將50名資深組長全部調動，其中最令人矚目的是負責取締非法特種行業的第一組組長、與鹿港、溪湖、彰化市與員林市的偵查隊長職務，只要任期超過3年，全部大搬風，新派令全部8日上任，緊接著又調整17名任職滿6年的刑事小隊長異動，不少小隊長在突然接獲異動消息時簡直不可置信。

▲和美警分局員警涉插乾股弊案。(圖／記者唐詠絮翻攝)

這幾天有員警才收假上班，就收到要到其他分局的任職調派令，非常驚訝，晚間又傳出還有第3波人事異動，亦即任職滿9年的偵查佐人事調整，消息傳出，不少資深員警都認為自己即將調整職務，也趕忙著也收拾辦公室的私人物品。不過最後證實偵查佐的調動一切都是謠傳，但不到1周的大動作調動，已經仍造成警界人心惶惶，尤其拿刑事人員調動開鍘，讓他們更難以接受。

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