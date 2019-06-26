偵查佐劉三榮公祭　南警列隊送最後一程...民怒：凶嫌該判死刑！

▲台南市警刑大偵查佐劉三榮公祭，台南市警局各單位代表近百人到場送劉員最後一程，台南市長黃偉哲到場祭拜，並慰問劉員家屬。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警局刑警大隊偵查佐劉三榮，6月14日凌晨梅姓兇嫌槍殺身亡，26日上午舉行告別式，台南市長黃偉哲親自到場致祭，台南市警局及親友百餘人到場送劉員最後一程，許多人難忍悲痛淚含眼眶，場面哀傷。

台南市長黃偉哲祭拜前，在台南市警局長黃宗仁等人陪同下，前往劉三榮老家，向年邁的劉員阿嬤表達慰問，阿嬤觸景傷情，想到再也看不到愛孫而淚流滿面，黃偉哲安慰阿嬤節哀。

據了解，45歲的台南市刑大偵查員劉三榮，6月14日凌晨在台南市柳營區一處練歌場，遭熟識的凶嫌梅文魁（48歲）持槍射殺，警方在案發20小時在高雄內門逮捕梅嫌，起獲作案兇槍，梅嫌依殺人等罪移送台南地檢署偵辦後，檢方聲請羈押禁見獲台南地院裁准。

劉員公祭是於26日上午在其柳營老家旁馬路上舉行，台南市警局各單位代表及劉員親友都到場欲送劉員最後一程，公祭前天空下起細雨，讓公祭氛圍更添哀愁。公祭由黃偉哲市長主祭，而後台南市警長黃宗仁率各單位警察代表近百人到場祭拜，劉員妻子帶領3名兒女穿著喪服跪拜答禮。

劉員在市刑大的同事，更難掩悲痛，有人還熱淚盈眶，現場民眾也義憤地說，凶嫌太惡劣，連警察都敢殺，法官一定要判他死刑、關到死，還家屬及社會一個公道。