人根本不住這！替母討債卻搞錯地方…24煞汐止社區叫囂被逮

記者孫于珊／新北報導

深夜時刻，一紅一黑的轎車及6台機車突然聚集一群，隨後就有多名男子嚼著檳榔、手持棍棒叫囂。6月30日晚間11時41分，新北市汐止區福安街61巷內發生聚眾討債事件，附近住戶見狀後嚇得趕緊報警。警方隨即趕抵現場，將24名滋事份子一網打盡，並在訊後依社會秩序維護法偵辦。

▲汐止24名惡煞聚眾叫囂討債反被警方逮。（圖／記者趙永博攝）

據了解，24名惡煞沒有幫派背景，年齡約18至24歲，由王姓男子帶頭夜闖巷弄要錢。由於一名朱姓女子欠王母55萬至80萬元不等，雙方對簿公堂，王男因此根據法院文書上朱女所留地址，糾集友人前去威嚇，替母親出氣兼討回債務。但警方查證，朱女根本不住在那裡，實際住戶是一對夫婦。該夫婦向警方表示，他們根本不認識王男等人，覺得莫名其妙。

汐止分局偵查隊副隊長沈政吉1日上午表示，由於正在執行「青春專案」擴大臨檢，因此在獲報後，即迅速啟動快打警力，集結了超過44名警員到場壓制，將現場24名尋釁滋事的青少年帶回汐止派出所，並查扣了3支鋁製球棒，全案依社會秩序維護法對24人進行裁罰。

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