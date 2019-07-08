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女兒吃魚酥...「喀」一聲吐「1CM鐵釘」！媽氣炸客訴　業者扯回：我找它很久

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突發中心／綜合報導

吃東西吃到異物，咬碎了就不打緊，但若是吃到一根鐵釘，那可是不得了。１名媽媽就發文表示，上個月與家人到某漁港買魚酥，但沒想到女兒吃到一半，竟吃到一根長1公分的鐵釘，先生氣得立刻打電話告知業者，豈料，業者得知後，竟回覆「我也找那根釘子找很久」，讓她超傻眼。

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文PO出一張照片寫到，「剛剛看到女兒從嘴巴吐出這個東西，我都傻了...」。她表示，上個月與家人到某漁港買魚酥，直到6號晚間，竟吃到一根接近1公分的釘子。

▲▼吃魚酥吃到鐵釘，客訴老闆竟回，「找很久了」。（圖／翻攝爆怨公社）

請繼續往下閱讀...

▲吃魚酥吃到鐵釘，客訴老闆竟回，「找很久了」。（圖／翻攝爆怨公社）

事後，原PO先生打電話告知業者此事，沒想到對方竟回應，「我也找那根釘子找很久！那天用耙子耙完後，發現上面少一根釘子，我還把整鍋倒出來找...」讓原PO當場傻眼，直呼「哈囉~老闆你有事嗎？發現釘子不見，應該整鍋魚酥倒掉，而不是倒出來找，然後僥倖希望沒人吃到。」

文末原PO強調，PO出文章並不是要公審業者，而是希望對方能夠更加謹慎，而不是存著僥倖心態，「因為你永遠不知道這件事會影響幾個家庭的未來。」

文章一PO出，不少網友看傻了眼，紛紛留言「這不小心吞下去，就不只是法院見了。」、「認同妳，應該整鍋不要賣的...這超危險」、「這態度不行！一定要賠償啦！支持公布店家，拒絕消費！」

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關鍵字：爆怨公社,魚酥,鐵釘,客訴

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