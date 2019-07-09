喊原住民「番仔」！女導遊稱台東嘉蘭村「失落的部落」　族人炸怒：不准再來

記者楊均典／台東報導

導遊說學逗唱引的遊客笑成一片，但玩笑開過了頭可就不好了。1名女導遊在帶領遊客參訪台東縣金峰鄉嘉蘭村天空步道時，不只戲稱嘉蘭村是「失落的部落」，更戲稱「番仔」以前並非住在這裡，言詞間極盡嘲弄，引發當地部落族人抗議，旅遊業者強調會跟導遊前往嘉蘭村向族人致歉。

▲女導遊言詞嘲諷原住民，惹怒當地部落族人。（圖／記者楊均典翻攝）

「這邊就是天空步道，但我們把這取名為『失落的部落』，因為以前『番仔』不是住在這裡」，女導遊口若懸河的導覽，期間還被1名遊客糾正，不能將原住民稱作番仔，但沒想到導遊的回答讓人詫異，竟要遊客不要假了，「不要口裡尊重，心裡挖一個洞。」

女導遊的言論一出，讓在場遊客傻眼，但她不但沒有因此住嘴，還變本加厲的舉了許多例子，像是辣椒以及玉米的台語，都有「番」字，她要在場所有人不要口是心非，而這一說還越說越起勁，也讓人不禁搖頭。

有民眾將這段影片放上網，引發嘉蘭年輕人怒火，導遊卻辯稱「只是為了討好客人，有必要這樣嗎？」最後在部落居民的怒火下才道歉，旅遊業者則表示，這名導遊有口無心，盼族人諒解，未來不會再安排這位導遊來部落解說。

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