表兄弟夜唱返家竟遭圍毆手腳斷腎臟破　姑心疼「台中治安怎麼了」

▲2表兄弟返家途中遭人莫名攔下圍毆成重傷。（圖／翻攝臉書「三胞胎/四寶家/我是小涵媽」）

記者李忠憲／台中報導

一對表兄弟跟朋友約KTV夜唱，返家途中竟遭賓士車攔下，10人不明就裡圍毆，2人手腳被打斷，腎臟破裂，還被押走，嗆說「要讓他們生不如死！」事後發現押錯人才丟回原處逃逸。２人姑姑含著眼淚臉書發文稱「台中治安怎麼了？」，警方表示，已成立專案小組積極偵辦，將盡速逮人嚴辦。

臉書粉絲專頁「三胞胎/四寶家/我是小涵媽」26發文稱，她2位分別是大一跟高一的姪子22日晚間等同事下班後，相約到台中市某KTV唱歌，直到23日凌晨2點左右結束，再騎機車回家。

豈知2人返家途中，突然遭3至4輛賓士車將人攔下，下來約10人什麼都沒說，當場就拿棍棒毆打。哥哥因為死命護著安全帽，頭部沒事，但腳骨折，腎臟也破裂；弟弟因為安全帽被拉掉，頭部遭毆，耳朵上方有明顯棍棒痕跡，他因為用手護頭，手骨也裂開，背部有3處刀傷，全身都是瘀青。

2人隨後又遭人強押上車，載到附近停車場，下車才發現，現場有許多人都在盯著他們。其中一人立刻掐著弟弟的脖子，說要帶他去山上好好凌虐，要讓他「生不如死！」２人搞不清楚對方是誰，為何事，原以為活不過當晚。

對方接著問話說，是否打著他們的名號在外招搖撞騙？2人說他們根本不認識這個人，也沒有！隨後對方有人說「認錯人了！」，才將他們丟回原處，2兄弟嚇到立刻打電話給家人並報警，隨後送醫開刀治療。

兩兄弟的姑姑說，事情發生至今，每當回想起孩子們敘述這件事，總是心疼的眼淚流下來，不敢想像孩子們當下有多恐懼！他們訴說「那時候真的覺得我們要死了！」，而她只能只能忍著眼淚告訴他們「還好你們回來了！」

「真的不敢想像，台中治安怎麼這麼可怕？」她說，讓她害怕的是，兇手呢？真的找得到嗎？她不管發什麼大財，選什麼總統，藍綠也跟我無關！像這樣無辜受害的被害者，真的有討回公道的一天嗎？

她表示，23日凌晨發生至今，每天都感覺度日如年，孩子每天都問「警察有沒有打電話來了？有沒有抓到人了？」真不知道怎麼回答孩子這一連串的問題，現在治安真的這麼可怕嗎​？

文章一出，從地方警分局到中央警政署都十分關注，台中市長盧秀燕與副市長楊瓊瓔也分別表達關心。

▲2兄弟返家途中，在這被攔下圍毆。（圖／翻攝Google Map）

▲警方已成立專案小組，全力緝凶。（圖／記者李忠憲翻攝）

第二警分局偵查隊長陳聖偉表示，目前全案已成立專案小組，積極查緝相關人士，盡速緝捕到案，以釐清案情，並依法嚴辦。

2兄弟姑姑27日上午11點也更新發文稱，感謝大家關心，目前政府及警方積極調查並成立專案偵辦中，相信這案子很快就能解決！目前孩子還在手術中，暫不接受採訪！這個粉絲專頁沒有政治色彩，相信這件事不管發生在哪一個縣市，縣市長都會處理的相當妥當！非常感謝盧市長及楊副市長的幫忙。

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