　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雲端最前線／拒簽公約？郭砲轟：國民黨陷我於不義

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

新聞節目中心／綜合報導

前鴻海董事長、國民黨初選參選人郭台銘質疑黨中央不讓他由代理人簽署公約，韓、朱卻可以，分明針對他；國民黨隨後澄清，其它四位參選人皆為本人親簽；此外，高雄市長韓國瑜喊要讓高雄發大財，但近日高雄老字號陸續歇業，發大財已幻滅？對此議題，《雲端最前線》9日邀請前立法委員沈富雄、資深媒體人黃創夏、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入討論。

郭台銘8日上午接受廣播專訪，針對外界對他不簽黨內初選公約有所質疑，郭台銘呼籲國民黨，在這兩天內請所有候選人一起親自簽名，若不這麼做，要解釋清楚所有原因，否則陷我於不義。

另外，針對脫黨參選的傳聞，郭台銘強調，脫黨參選根本是假議題，若大家願意在凱道一起簽名就沒有這件事情；對於外界說國民黨在幫他，他嚴厲反駁，從8點要求都被封殺，別人請代理人就可以，只有他不行，「你們認為國民黨是在幫我嗎？」國民黨應該出來領導團結、領導勝利，他們卻都不作為。

針對郭台銘指稱有代理人簽署公約一事，黨中央8日下午發出聲明澄清，經查證朱立倫、周錫瑋、張亞中、韓國瑜四位參選同志6月11日繳交之公約均由本人親自簽署，無代理人簽署之事。

此外，韓國瑜喊出「高雄發大財」，但在地老字號餐廳、飯店陸續歇業，除了君鴻酒店、大八飯店近期吹熄燈號，連經營超過30年的日式料理松江庭也關掉旗艦店，高雄市議員黃捷批：「高雄發大財幻滅」，對此，高雄觀光局長潘恆旭則回擊，要黃捷認真做點功課，「不要見獵心喜，什麼都牽拖。」對此議題，《雲端最前線》9日邀請前立法委員沈富雄、資深媒體人黃創夏、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入討論。

▼▼加入臉書粉絲頁訂閱直播通知也可以看得到喔！

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

ET快訊
身藏雙刀上自強號！台鐵殺警嫌「原本最終目的」曝光：我要去總統
張克帆狂減16kg「瘦回瓜子臉」！超狂對比照曝光

關鍵字：雲端最前線,楊文嘉,郭台銘,公約,韓國瑜,高雄

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

甜品店內怒飆「去死吧」…暴走女韓粉深夜千字文道歉：我被設計羞辱了

民調落後韓國瑜　郭台銘：相信99%選民都是理智的！

影／朱立倫嗆0-6歲國家養不可行　郭台銘：別一直講枝微末節的事情

郭台銘推100億身障保險基金　轟蔡英文「沒辦法照顧弱勢」

「他已不理智」指誰？郭台銘：是我...我投入選戰已不理智

雲端最前線／拒簽公約？郭砲轟：國民黨陷我於不義

影／我考慮不到3秒！郭台銘推百億身障基金：這不是生意，是社會正義

「M1A2戰車」4項軍售8月生效　總統府：感謝美國強化安全夥伴關係

「性歧視」罷韓店家　國民黨小編急刪留言關專頁　2黨同聲譴責

韓國瑜自稱22歲首投民進黨　網友抓了：1979年沒有民進黨

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

韓國瑜上台「沐浴歡呼聲」整整1分鐘　喊話綠軍：你支持蔡日子有更好嗎？

1年未見！暖妻串通親友獻驚喜 30歲軍人飆男兒淚：怎麼辦到的...

真人版《花木蘭 》預告　2020年春天

「樂童」妹妹翻唱阿拉丁《Speechless》 英文咬字超標準好聽到起雞皮！！

造反啦～叛逆鸚鵡撂狠話狂嗆爸 舉腳耍壞凶巴巴「再吵打你喔！」

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後面跑

漂亮的女議員應該「認真做功課」　潘恆旭為發財嗆黃捷：別見獵心喜

哥哥幫剪指甲汪「恐龍臉」嚇唬 一知換馬麻接手秒變無辜臉XD

基隆夜市吃海鮮「慘成盤子」　他怒：4菜噴2250元！老闆回應了

甜品店內怒飆「去死吧」…暴走女韓粉深夜千字文道歉：我被設計羞辱了

民調落後韓國瑜　郭台銘：相信99%選民都是理智的！

影／朱立倫嗆0-6歲國家養不可行　郭台銘：別一直講枝微末節的事情

郭台銘推100億身障保險基金　轟蔡英文「沒辦法照顧弱勢」

「他已不理智」指誰？郭台銘：是我...我投入選戰已不理智

雲端最前線／拒簽公約？郭砲轟：國民黨陷我於不義

影／我考慮不到3秒！郭台銘推百億身障基金：這不是生意，是社會正義

「M1A2戰車」4項軍售8月生效　總統府：感謝美國強化安全夥伴關係

「性歧視」罷韓店家　國民黨小編急刪留言關專頁　2黨同聲譴責

韓國瑜自稱22歲首投民進黨　網友抓了：1979年沒有民進黨

台電指減煤政策無章法　中市府：生煤條例4年前就實施怎不早因應

甜品店內怒飆「去死吧」…暴走女韓粉深夜千字文道歉：我被設計羞辱了

最大客戶BMW搶著下單　ZF最新8速手自排變速箱2022年投產

貧婦超市偷食物被抓包　紐約3警不罰暖回「我們買給妳」

京都祗園3hr大火「延燒5木屋」　舞妓們小步快跑急逃難

喝可樂竟能溶解胃結石　醫：案例還不只一個

眺望海拔600M山景！桃園貨櫃景觀餐廳　隱身山林間仙氣滿滿

世大運／截至8日　中華隊4金8銀3銅暫跌至獎牌榜第八

用臉書就得接受使用條款　呂秋遠：寫任何個資禁用聲明都沒用

大樂透今晚頭獎上看3.7億！　這星座、生肖超旺最容易成頭獎幸運兒

電動機車消費者意見調查(限18歲以上)

根據經濟部工業局「電動機車產業網」資料顯示，過去五年消費者購買電動機車數量每年都呈現倍數成長，顯示一般民眾對於電動機車的接受度已大幅提高。那麼消費者對於電動機車的看法如何？《ETtoday 新聞..

政治熱門新聞

韓國瑜自稱22歲首投民進黨　網..

「君鴻被判死刑！」　記者會揭歇..

即／蘇貞昌摔筆影瘋傳！高雄市調..

只有一封簡訊！曾馨瑩揭離家出走..

國民黨小編「性歧視」罷韓店家引..

直播麥沒關…郭脫口：他已不理智

跟韓不熟！郭台銘：自己比韓適合..

蘇貞昌摔筆？禮儀公司、家屬澄清

蔡英文批理解不足　韓反轟：可恥..

門口放1分鐘鞭炮　館長、詹江村..

前朝官員嗆快離開　韓國瑜：該吃..

小英「外交讓專業的來」　郭董：..

諷韓看板「好想當總統」　掛1天..

蔡英文簽賀文署名「台灣總統」

更多熱門

相關新聞

郭台銘轟蔡英文「沒辦法照顧弱勢」

為落實真正的平權，國民黨初選參選人、鴻海集團創辦人郭台銘9日舉辦「身障保險社會福利記者會」，郭台銘在會中提出政見，他主張花新台幣100億元成立專責的保險公司，只要領有身心障礙手冊的身障朋友就可投保，未來還會讓壽險、意外險、醫療險一步一步實現，他還砲轟總統蔡英文沒辦法照顧到弱勢。

脫口「他已不理智」　郭台銘：是我...我投入選戰已不理智

郭台銘要創百億基金助身障保險：這不是生意，是社會正義

國民黨小編「性歧視」罷韓店家引爭議

韓國瑜自稱22歲首投民進黨　網友抓了

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 花木蘭 吳宗憲 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

即／郭芷嫣認了　加料是她說的

嬤腳冷借襪子保暖　孫子一看崩潰

即／京都花見小路傳火警　餐廳遭噬

女友偷飛日本驚喜！ABC男友崩潰關門

2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」

遊迪士尼遺失水瓶！她已放棄結局暖爆

唐綺陽／2019下半年完整運勢！

妻騎UBike爆頭慘死！水泥車輾2次畫面曝

林志成4金句狂勸退！館長一回萬人笑爛

正妹老師連PO「限定泳衣照」！

長榮才報警　郭芷嫣坦承：我說的

買站票搭普悠瑪！她挨轟：請妳下車

機師PO文　送特別餐給反罷工者

火鍋點牛五花變牛油片！店員嗆：不敢吃別點

野生「大咖南韓女神」現身瑞豐夜市

更多

最夯影音

更多

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

韓國瑜上台「沐浴歡呼聲」整整1分鐘　喊話綠軍：你支持蔡日子有更好嗎？

1年未見！暖妻串通親友獻驚喜 30歲軍人飆男兒淚：怎麼辦到的...

真人版《花木蘭 》預告　2020年春天

「樂童」妹妹翻唱阿拉丁《Speechless》 英文咬字超標準好聽到起雞皮！！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面