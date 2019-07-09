雲端最前線／拒簽公約？郭砲轟：國民黨陷我於不義

新聞節目中心／綜合報導

前鴻海董事長、國民黨初選參選人郭台銘質疑黨中央不讓他由代理人簽署公約，韓、朱卻可以，分明針對他；國民黨隨後澄清，其它四位參選人皆為本人親簽；此外，高雄市長韓國瑜喊要讓高雄發大財，但近日高雄老字號陸續歇業，發大財已幻滅？對此議題，《雲端最前線》9日邀請前立法委員沈富雄、資深媒體人黃創夏、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入討論。

郭台銘8日上午接受廣播專訪，針對外界對他不簽黨內初選公約有所質疑，郭台銘呼籲國民黨，在這兩天內請所有候選人一起親自簽名，若不這麼做，要解釋清楚所有原因，否則陷我於不義。

另外，針對脫黨參選的傳聞，郭台銘強調，脫黨參選根本是假議題，若大家願意在凱道一起簽名就沒有這件事情；對於外界說國民黨在幫他，他嚴厲反駁，從8點要求都被封殺，別人請代理人就可以，只有他不行，「你們認為國民黨是在幫我嗎？」國民黨應該出來領導團結、領導勝利，他們卻都不作為。

針對郭台銘指稱有代理人簽署公約一事，黨中央8日下午發出聲明澄清，經查證朱立倫、周錫瑋、張亞中、韓國瑜四位參選同志6月11日繳交之公約均由本人親自簽署，無代理人簽署之事。

此外，韓國瑜喊出「高雄發大財」，但在地老字號餐廳、飯店陸續歇業，除了君鴻酒店、大八飯店近期吹熄燈號，連經營超過30年的日式料理松江庭也關掉旗艦店，高雄市議員黃捷批：「高雄發大財幻滅」，對此，高雄觀光局長潘恆旭則回擊，要黃捷認真做點功課，「不要見獵心喜，什麼都牽拖。」對此議題，《雲端最前線》9日邀請前立法委員沈富雄、資深媒體人黃創夏、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入討論。

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