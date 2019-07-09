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甜品店內怒飆「去死吧」…暴走女韓粉深夜千字文道歉：我被設計羞辱了

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▲▼罷韓vs.挺韓 韓粉「護瑜」爆氣 失控嗆學生。（圖／東森新聞）

▲楊性女韓粉6日當天在甜品店暴走，與現場消費女學生發生衝突。（圖／東森新聞）

記者莊智勝／高雄報導

高雄一甜點煎餅店因諷刺市長韓國瑜推出的「高雄觀光日」、將一份原價70元的香蕉煎餅「針對韓粉推出發大財價」，一份價要千元，因此惹來爭議，甚至還有短髮的楊姓女韓粉在店家內失控暴走，對著正在購物的女學生飆罵，「我說韓國瑜好，請問妳他哪裡不好？」甚至在離去前，楊女還情緒激動地怒嗆「你們憑什麼把韓市長罷免？去死吧！」

事發後，楊姓女韓粉的脫序行徑引起網友熱烈討論，甚至還有人發動肉搜，發現楊女曾經到澎湖縣前縣長高植澎臉書嗆聲，自稱家人就是韓國瑜的小內閣，還怒轟高植澎「混蛋」、「您不是女人生的」、「貪汙下台的縣長」等言論，因此遭到高植澎提告妨害名譽。

隨著過往事蹟接連被翻出，楊女9日凌晨3時許也在臉書洋洋灑灑寫下千字文，坦言當天自己誤入「民進黨的人開的甜品店」，因此遭到設計、羞辱，電視台還連續3天播放她的負面新聞，「我是有罵去死吧但是我不是罵人的，只是覺得被店家羞辱了一下情緒沒有控制好，在這裡跟大家說聲對不起，不要再罵我了！」

▲▼罷韓vs.挺韓 韓粉「護瑜」爆氣 失控嗆學生。（圖／東森新聞）

▲楊女離去前還忿忿地嗆聲，「你們憑什麼把韓市長罷免？去死吧！」（圖／東森新聞）

楊姓女韓粉臉書全文：

2019/7/6日我帶台北下來的朋友去高雄玩，結果誤觸到民進黨的人開的甜品店我被設計羞辱了，這三天電視一直播報我的負面新聞，今天高雄市警察局po上網還原真相還我清白，感恩。

我是有罵去死吧但是我不是罵人的，只是覺得被店家羞辱了一下情緒沒有控制好，在這裡跟大家說聲對不起！雖然我是被受騙而且又被店家侮辱我很生氣，才會有暴怒的情形發生，也不應該口出穢言做出不好的示範，楊XX本人再次的跟台灣的所有好朋友們說聲「真的很抱歉」。

我是沒有政治色彩而且長年沒有投票的人，去年因為親眼看到韓國瑜選高雄市市長時，單槍匹馬的到高雄（深綠）四處鞠躬拜票，深深的打動了我的心，韓國瑜市長是我從未見過這麼謙卑的市長候選人，所以楊XX就一直堅定支持韓國瑜市長。楊XX只是一個家庭主婦，只求安居樂業、平凡的過日子就好。

高雄在民進黨執政這三十年來，我們眷村外省人是沒有說話權的，我心裡非常的不平衡，但是少數服從多數之情況下一直沒去投票，因為沒有讓我佩服的人選，我寧願廢票。大家都在網路及電視上看到我今年剛滿57歲吧！70元的煎餅店家賣1000元楊XX還是願意買，為什麼？就像是高雄五虎將他們一樣真心誠意的推薦韓國瑜市長給中華民國的老百姓們，因為我們都是親眼目睹韓國瑜市長的親民及辛苦，告訴大家一個秘密韓國瑜市長為了跟庶民握手，他的手痛到無法拿筆寫字，但是韓國瑜市長從來沒有拒絕過任何一個老百姓的手，去年選舉市長期間至今也從來沒有攻擊過對手（陳其邁），試問中華民國的老百姓們有誰握過市長的手？我非常的驕傲我跟韓國瑜市長握過手了，他跟我握手還是鞠躬的。

中華民國現在是108年從蔣經國時代到現在，楊XX真心話只有看到韓國瑜市長是這麼謙卑的市長候選人。所以目前中華民國的亂像是不是應該改頭換面了，民主自由的時代做不好的總統下台是應該的，蔡英文貴為中華民國總統卻不拿中華民國國旗、不唱中華民國國歌、不管中華民國老百姓的死活（經濟），那出國拼外交為什麼要拿中華民國的護照出國呢？

蔡英文總統的政績在哪裡我沒有看到，三年前高票當選中華民國總統時說，謙卑、謙卑再謙卑，三年了楊XX沒有感受到，非常地讓我失望，難得出了一個女總統卻是這麼的帶壞中華民國的主人翁，不能怪她因為她沒有結婚生子過，她不知道女人生孩子的危險及辛苦，母愛是最偉大的是心甘情願願意為孩子犧牲的。

2020/1/11日中華民國總統大選我手上的神聖一票，總統候選人沒有韓國瑜三個字楊XX宣布廢票。

我已經在各電視台及網路上被霸凌三天了，甚至被網友恐嚇過，目前也被高植澎（澎湖縣前縣長）誣告偵查中，這是高植澎先生幫我打知名度的，我沒有出來罵過任何一個人甚至告店家。我聽韓國瑜市長的話「愛與包容」。

所有中華民國的親朋好友們台灣真的是寶島，自己要愛自己的國家別的國家才會尊重中華民國（台灣），我愛中華民國 我愛中華民國國旗。最後祝福韓國瑜市長身體健康、身體健康、再身體健康。

親愛的親朋好友們
晚安、楊XX親筆
中華民國108年7月9日。
不要再罵我了

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關鍵字：高雄,煎餅,甜品店,女韓粉,去死

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