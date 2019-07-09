少子化對策再出招！　朱立倫拋補助34到38歲未婚女性凍卵

▲朱立倫「年輕的最好」記者會。（圖／記者黃國霖攝）



記者楊蕓／台北報導

前新北市長朱立倫9日召開記者會公開青年政策，拋出擴大人工生殖補助，讓34至40歲的已婚夫妻擺脫不孕煩惱，另外，由於晚婚成為趨勢，為了照顧到晚育、難育女性，他也將針對34到38歲的未婚女性推動「凍卵補助」，紓緩青年生子負擔。

前新北市長朱立倫9日召開「年輕的最好」記者會，公布青年政策，包括國民黨立委陳學聖、林奕華、蔣萬安、曾銘宗、柯志恩、許毓仁和多名國民黨市議員都同台力挺。

朱立倫表示，他今年剛滿58歲，是所有候選人裡最年輕的，對於有人說國民黨不重視年輕人，只有「老藍男」，他承諾，未來要打造「青年內閣」，將中央部會政務官的青年比例提升到4分之1以上，培育更多年輕政務官，讓更多年輕人成為民意代表，台灣的民主才有未來。

在少子化部分，除了過去提出的「0到6歲大家養」、全面推動公托公幼外，朱立倫進一步提出擴大人工生殖的補助，他表示，目前人工生殖補助只針對中低收入戶，但仍有許多人負擔不起，治療比例僅有6.6%，因此，他承諾擴大人工生殖補助，讓34至40歲的已婚夫妻擺脫不孕的煩惱，另外，由於女性晚婚成為趨勢，為了照顧到晚育、難育，他也將針對34到38歲的未婚女性推動「凍卵補助」，紓緩青年生子的負擔。

針對年輕人關心的經濟政策，朱立倫認為，創新最大的阻礙就是法律限制，因此他承諾要建構有一部完整的新創法，涵蓋科技、文化、藝術等領域，此外，他也要推動「加薪三法」，基本工資要從3萬起跳，企業若有賺錢不加薪，就加稅。