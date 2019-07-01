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邊緣人不孤單！　各國好友數統計調查：英國人好友數最少　14%人沒朋友

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文／妮妮小宅女

每個人身邊至少都有一兩個好朋友、好閨密吧！雖然越長越大後發現，朋友在精不在多，有知心朋友比什麼都重要。

Snapchat的母公司Snap Inc就針對「朋友」這個問題調查了幾個國家的交友狀況，包含美國、英國、法國、德國、澳洲、印度、阿拉伯和馬來西亞，他們每國各找了一萬人做調查。

大檸檬用圖（圖／免費圖庫pexels）

進行統計後的結果照順序排如下：

阿拉伯人平均有6.6個好朋友
印度人平均有6個好朋友
馬來西亞人平均有5.8個好朋友
法國人平均有3.6個好朋友
澳洲人平均有3.3個好朋友
德國人平均有3.2個好朋友
美國人平均有3.1個好朋友
英國人平均有2.6個好朋友

結果顯示，英國人的好友數是所有國家中數據最低的阿QAQ，大部分的人朋友組合都是，一個好朋友、兩個普通朋友，而熟人大概是6-10個左右。除了好友數據最低之外，其中更有14%的人表示自己連一個好朋友都沒有。

大檸檬用圖（圖／免費圖庫pexels）

而這個調查最後也有一個結論，每個人對好友的定義會隨著年齡不同而不一樣，對較年輕的人來說，好友數會比預期來的多，隨著年紀漸長才會發現朋友隨著時間而篩選掉。

雖然朋友的確會因為時間和相處慢慢減少，不過朋友少也是有好處的，我們不需要靠有多少朋友來定義我們的價值，反而更能花時間重視我們現在擁有的朋友。

大檸檬用圖（圖／免費圖庫pexels）

不然，你們來我粉絲團跟我做朋友嘛～（藉機宣傳XD）

VIA huffingtonpost

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關鍵字：朋友,閨密,好友數據,好朋友,妮妮小宅女

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