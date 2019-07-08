印度男躲起落架　缺氧忍10小時零下60℃偷渡倫敦

▲飛機、希斯洛機場。（圖／達志影像／shutterstock）

國際中心／綜合報導

來自印度的44歲男子塞尼（Pardeep Saini）23年前曾躲在一架飛機的起落架艙內，從德里撐過10小時的極度低溫和缺氧環境，奇蹟似的成功偷渡到倫敦。儘管塞尼現今任職於希斯洛機場（Heathrow Airport）餐飲公司的司機，並擁有一個美滿的家庭，但當他看到類似的悲劇時，仍會感到非常痛苦。

據《每日郵報》報導，1996年那年才22歲的塞尼與19歲的弟弟維傑（Vijay）經由一名人蛇集團的成員協助，開始展開如惡夢般的偷渡旅程，他們躲藏在一架噴射客機的前輪架艙中，要在4萬英尺（約12.19公里）高的空中橫跨4000英里（約6437公里），但不幸的弟弟途中因為無法承受攝氏零下60度的氣溫和缺氧的環境，活活被凍死，並在2000英尺（609.6 公尺）的高空處墜落至倫敦西南部的一處工業區，屍體經過五天後才被警方找到。

隨後直到飛機成功降落，機場的行李搬運人員才發現塞尼的存在。當時的塞尼蹣跚的走在停機坪上，身體呈現嚴重失溫的狀態，並在機場人員的幫助下就醫。醫生在得知整個過程之後，對於塞尼能夠成功存活下來感到十分訝異，他認為這種狀況可能與極低溫導致陷入「假死」狀態有關。

塞尼本來在印度旁遮普省的一家汽車修理廠上班，但在他僥倖抵達倫敦後，日子過得並不好，起初被英國警方威脅要將他驅逐出境，甚至還被警方誤認為是錫克教分離主義的武裝分子。直到2014年塞尼成功打贏一場官司後，才被允許留在英國，並與現任妻子認識、結婚。目前塞尼居住在倫敦北部的溫布利（Wembley ），是兩個孩子的爸爸。

據《每日郵報》指出，上週又有一名偷渡男子躲進從肯亞要飛往英國的起落架艙中，但不幸的在飛機降落的途中摔落致死，進而引發各界的關注。塞尼對此表示，他並不想再記起這場悲劇，因為會感到非常痛苦，當時剛到倫敦時，因為難以走出弟弟身亡的悲痛，持續陷入低潮6年，甚至經常想要是兩個都死亡的話會如何？又要兩個都成功活著，又是如何？

如今塞尼是躲在飛往英國的長途班機起落架艙中存活下來的的兩名已知偷渡客之一。另一名則發生在2015年6月，當時一名24歲男子躲在從南非約翰內斯堡（Johannesburg）飛往倫敦的飛機中，並全程緊抓起落架，而得以成功倖存。