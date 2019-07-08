　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印度男躲起落架　缺氧忍10小時零下60℃偷渡倫敦

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼印度男忍-60℃成功偷渡倫敦。（圖／達志影像／shutterstock）

▲飛機、希斯洛機場。（圖／達志影像／shutterstock）

國際中心／綜合報導

來自印度的44歲男子塞尼（Pardeep Saini）23年前曾躲在一架飛機的起落架艙內，從德里撐過10小時的極度低溫和缺氧環境，奇蹟似的成功偷渡到倫敦。儘管塞尼現今任職於希斯洛機場（Heathrow Airport）餐飲公司的司機，並擁有一個美滿的家庭，但當他看到類似的悲劇時，仍會感到非常痛苦。

據《每日郵報》報導，1996年那年才22歲的塞尼與19歲的弟弟維傑（Vijay）經由一名人蛇集團的成員協助，開始展開如惡夢般的偷渡旅程，他們躲藏在一架噴射客機的前輪架艙中，要在4萬英尺（約12.19公里）高的空中橫跨4000英里（約6437公里），但不幸的弟弟途中因為無法承受攝氏零下60度的氣溫和缺氧的環境，活活被凍死，並在2000英尺（609.6 公尺）的高空處墜落至倫敦西南部的一處工業區，屍體經過五天後才被警方找到。

隨後直到飛機成功降落，機場的行李搬運人員才發現塞尼的存在。當時的塞尼蹣跚的走在停機坪上，身體呈現嚴重失溫的狀態，並在機場人員的幫助下就醫。醫生在得知整個過程之後，對於塞尼能夠成功存活下來感到十分訝異，他認為這種狀況可能與極低溫導致陷入「假死」狀態有關。

塞尼本來在印度旁遮普省的一家汽車修理廠上班，但在他僥倖抵達倫敦後，日子過得並不好，起初被英國警方威脅要將他驅逐出境，甚至還被警方誤認為是錫克教分離主義的武裝分子。直到2014年塞尼成功打贏一場官司後，才被允許留在英國，並與現任妻子認識、結婚。目前塞尼居住在倫敦北部的溫布利（Wembley ），是兩個孩子的爸爸。

據《每日郵報》指出，上週又有一名偷渡男子躲進從肯亞要飛往英國的起落架艙中，但不幸的在飛機降落的途中摔落致死，進而引發各界的關注。塞尼對此表示，他並不想再記起這場悲劇，因為會感到非常痛苦，當時剛到倫敦時，因為難以走出弟弟身亡的悲痛，持續陷入低潮6年，甚至經常想要是兩個都死亡的話會如何？又要兩個都成功活著，又是如何？

如今塞尼是躲在飛往英國的長途班機起落架艙中存活下來的的兩名已知偷渡客之一。另一名則發生在2015年6月，當時一名24歲男子躲在從南非約翰內斯堡（Johannesburg）飛往倫敦的飛機中，並全程緊抓起落架，而得以成功倖存。

ET快訊
唐綺陽／2019下半年「完整12星座運勢」！感情、工作、健康
即／威力彩「頭獎8.7億」號碼出爐！終結36期連槓得主是你嗎

關鍵字：印度,英國,倫敦,偷渡,飛機,起落架

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

是有多懶？3海豹偷渡上船爽搭便車　迎風破浪笑嗨嗨：key摸季內～

女看守員愛上囚犯　偷渡iPhone藏淫照「半夜撥視訊」填補空虛！

屍體從天而降！偷渡客「撐過9hr缺氧寒冷」仍慘死　目擊者：頭朝下、花園都是血

門戶洞開！檢警海巡破人蛇集團　驚「已有數十名越南偷渡客上岸」

印度男躲起落架　缺氧忍10小時零下60℃偷渡倫敦

定居北韓！南韓前外長之子遵守父母遺言「實現統一大業」

沖繩小七手工招牌　成了店家與客人間「廁所」暗號

全國視他為叛國者之子　南韓前外長兒子崔仁國「投奔北韓」

FBI利用駕照進行大規模臉部辨識　華郵：數百萬人被掃描

夫離奇失蹤3年...原來是與跨性別外遇　妻靠「抖音」神捉回！

高雄商家反韓70元煎餅怒漲1千　韓粉見罷免活動爆嗆：小孩懂什麼

沉入深海！世界最大「海底餐廳」　一餐要價8千台幣...預約要等1年

高雄人是否支持韓國瑜選總統？ 回答想好久...真實心聲超爆笑XD

每盤1200！現刨「松露蛋炒飯」 日本人一嚐大讚：全台最好吃！

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

痛失勇警...百人齊聚嘉義車站獻花　台北101點燈悼念「謝謝您們的愛」

《明日之子3》女選手連基礎都不會　華晨宇大崩潰「妳們怎麼進來的！」

沒辦法停！吳建豪拄拐杖也要跳　易烊千璽.羅志祥.韓庚隊長大秀帥翻

超車後直接犁田...擊落無辜騎士　保齡球式滾動！用機車掃他下盤

BY2《明日之子3》唱完「5星→4星」！　評審質疑「沒和聲」..網怒：區別對待

印度男躲起落架　缺氧忍10小時零下60℃偷渡倫敦

定居北韓！南韓前外長之子遵守父母遺言「實現統一大業」

沖繩小七手工招牌　成了店家與客人間「廁所」暗號

全國視他為叛國者之子　南韓前外長兒子崔仁國「投奔北韓」

FBI利用駕照進行大規模臉部辨識　華郵：數百萬人被掃描

夫離奇失蹤3年...原來是與跨性別外遇　妻靠「抖音」神捉回！

蚯蚓嗎？杜特蒂控美「把菲律賓當誘餌」　美方應直接對中宣戰

加州會出現150年一次「超級大地震」？　科學家警告

麥當勞經理工作17hrs「接單完暴怒」　顧客取餐…他嗆：關門了

委內瑞拉僵局有解　反對黨稱 「獨裁者的技倆」但仍會見政府

台南市環保教育夏令營　高中、專科生走讀歷史探索環境變遷

拼命考好大學如今為「30K薪水浮沉」　政大生怨：先苦後甘是糖衣謊言

消費長榮罷工吸人氣！酒店女「花9000買制服」狂PO文　黑暗真相遭起底

邵庭因謝忻「掉粉1萬人」遭詛咒婚姻...無奈變成爛貨：我是事件砲灰

不只踢掉瓶蓋！鄧紫棋升級挑戰「反著來」　粉絲high了：好厲害

洪國輝「台灣愛情油畫」個展　讓人臉紅心跳意外引話題

《WWW》宋理事真實老公是李善均！相戀17年還很甜：像朋友一樣

蔡英文批「對兵源理解不足」　韓近千字聲明反擊：可恥！粉飾太平

深圳體育中心坍塌釀3死5傷　內部「剩幾根柱子」支撐

世大運／跆拳道品勢　中華隊男女團晉級決賽

國際熱門新聞

越南新娘遭家暴狂抖　2歲孩目睹..

女兒被咬　他怒把鄰居西施犬丟下..

6歲雙胞胎姐妹　遭酒駕車撞飛雙..

18歲嫩妹寫出「逼真性愛故事」..

瑪莎拉蒂亂停車！鄰居貼滿「衛生..

悲慘弟上大學「老爸拒付學費」　..

韓星泰國潛水抓巨蚌　恐被關5年

啪啪啪好處多！研究：減緩「這症..

6警到星巴克喝咖啡　竟遭店員驅..

亞裔夫妻意外生外國寶寶　懷胎9..

見死亡車禍...狂拍照沒人報警

即／印尼蘇拉威西島東北部7.1..

2100年後人類變駝背、粗脖怪..

Youtuber爆料前妻私處「..

更多熱門

相關新聞

Airbnb房源享露天景　看照片傻眼

旅宿平台網站Airbnb是許多人外出旅遊的選擇之一，英國一名屋主就在該平台上提供一個房源，對於房型的敘述寫著，該地點鄰近熱門景點，離車站與商店區都非常近，抬頭就能享受「露天」的美景，限量每晚只要1000英鎊（約台幣3萬8860元）。看似非常划算的房型，仔細一看照片，這個住宿地點竟是「公園長椅」，原來這名屋主是想利用機會，喚起人們對街友困境的重視。

印度巴士摔落河中至少29死

英大使罵「笨拙無能」　川普罕見高EQ回應

破窗灌油！男下秒「秀髮著火」挨3罪名

伊朗宣布提高濃縮鈾純度　英德呼籲停止

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 花木蘭 吳宗憲 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

快訊／普悠瑪檢傷英雄驚傳自殺身亡

林志成4金句狂勸退！館長一回萬人笑爛

「君鴻被判死刑！」　記者會揭歇業原因

蘇貞昌摔筆？禮儀公司、家屬澄清

正妹老師連PO「限定泳衣照」！

靠「生日數字」算出你脾氣有多差！

為了500元！「基隆副本女王」慘遭電擊棒私刑

越南新娘遭家暴狂抖　2歲孩目睹暴哭

劉亦菲「花木蘭妝容」被罵醜..其實99%還原

嬤腳冷借襪子保暖　孫子一看崩潰

闖黃燈！貨車撞飛騎士致死　法官這原因判無罪

2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」

女兒被咬　他怒把鄰居西施犬丟下樓

門口放1分鐘鞭炮　館長、詹江村大和解

空服員罷工輸12萬年終　他分析：工會沒輸

更多

最夯影音

更多

高雄商家反韓70元煎餅怒漲1千　韓粉見罷免活動爆嗆：小孩懂什麼

沉入深海！世界最大「海底餐廳」　一餐要價8千台幣...預約要等1年

高雄人是否支持韓國瑜選總統？ 回答想好久...真實心聲超爆笑XD

每盤1200！現刨「松露蛋炒飯」 日本人一嚐大讚：全台最好吃！

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面