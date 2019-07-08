嗆「電爆叛逃者」幹部傳遭停飛　工會急聲明：長榮未與她聯繫

▲長榮空服員罷工6日落幕，在勞動部長許銘春、桃園市長鄭文燦見證下，桃職工會與長榮航空簽訂團體協約。（圖／記者沈繼昌攝）

記者彭懷玉／台北報導

長榮罷工結束，但內部員工霸凌事件仍未解，今（8）早桃職空服工會才召開記者會，澄清幹部郭芷嫣放話「電爆」罷工叛逃者的疑雲，秘書長鄭雅菱強調跟本人確認過無此事，可能頭像遭冒用，但卻沒有撥打電話給此帳號確認真偽，留下眾多疑點。至於現正謠傳長榮航空將郭芷嫣停飛、轉任地勤，工會則發表聲明指出，該員並未接獲長榮航空聯繫。

請繼續往下閱讀...

▲至於現正謠傳長榮航空將郭芷嫣停飛、轉任地勤，工會說該員並未接獲長榮航空聯繫。（圖／記者張榮恩攝）

關於PTT八卦版7日流傳長榮空服員間LINE群組的3張對話截圖，一名疑似工會會員代表的「嫣」，在群組發表霸凌言論遭人截圖一事，桃職空服工會表示，面對未參與罷工、中途離開罷工之會員，工會將秉持愛、包容、尊重、溝通四大原則，不會徒生紛爭與事端，其會員資格之認定也將交由會員代表大會作決議。

▲秘書長鄭雅菱表示，現在網路上有非常多冒用暱稱、圖像之發言，已經造成嚴重的誤會與撕裂，工會已與郭姓幹部求證，本人並無霸凌意圖。（圖／記者呂佳賢攝）

秘書長鄭雅菱表示，現在網路上有非常多冒用暱稱、圖像之發言，已經造成嚴重的誤會與撕裂，工會已與郭姓幹部求證，本人並無霸凌意圖，也未回公司上班，意即所謂霸凌一事根本並未發生，並宣稱是「子虛烏有」。工會表示，現正謠傳長榮航空將郭芷嫣停飛、轉任地勤，然而該員並未接獲長榮航空聯繫，本會也相信長榮航空有足夠的智慧，不會以未經查證的網路謠言，未發生的事實作為懲處當事人的理由，也請外界勿多做聯想與解讀。

而長榮8日上午則回應，長榮空服罷工後的相關事宜，包含這起案件，公司目前正在開會討論中，有結論後才會進行後續。

▲PTT上流傳空服員工會代表疑似霸凌的發言截圖。（圖／翻攝自PTT）

桃職空服工會表示，三寶發回進度從7日起中午12點開始，到晚間22:00已發還800份，8日12:00將繼續發還三寶，請會員本人攜帶身分證件、罷工行動會員證正本前往罷工棚親領三寶，若無法於9日17:00前領取，請務必自行向公司處理後續請假安排。



長榮航空日前已對工會提告「非法罷工」，並附帶民事求償，在罷工結束後，長榮航空今明確表示，即便罷工結束「也不撤回」，沒結果不會喊停。

工會重申，此次罷工完全合法，勞資爭議處理法亦保障合法罷工之刑民事免責權，本會更在勞動部長許銘春、桃園市長鄭文燦見證下，與長榮航空簽訂團體協約，宣示雙方將朝新的、穩定的勞資關係發展。對長榮航空至今仍然不願對工會放下歧見，不願對工會幹部放下棍子的作為，工會亦不會妥協，未來將持續深化工會組織，籌組律師團，全面應戰。