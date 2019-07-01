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帶13歲女友開房　他懷疑對方劈腿「逼簽15萬本票」：介紹妳去酒店上班

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▲▼上床,女友,性侵,嘿咻,做愛。（示意圖／pixabay）

▲小美嚇得報警，全案才曝光。（圖／示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）

社會中心／綜合報導

高雄一名30歲王姓男子帶交往3個月的13歲小女友開房間，後來懷疑對方另結新歡，竟要她簽下15萬元本票，還要介紹對方到酒店上班。二審法官駁回王男上訴，痛斥他不知自我約束而與少女發生性行為，影響她身心健全發展，維持一審3年2月徒刑。

判決指出，王男曾犯違反《槍砲彈藥刀械管制條例》案件，遭判3年6月徒刑，2013年10月假釋期滿。2017年5月20日，他經友人介紹認識小美（化名），並交往成為男女朋友，他明知對方為未滿14歲少女，竟於同年8月15日晚間開車載她到汽車旅館發生關係。

王男後來因懷疑女友另結新歡，心有不甘，以她必須歸還先前送她的財物及借她的錢為由，要求她簽立15萬元本票，還表示日後將介紹她到酒店上班。小美因此嚇得報警，全案才曝光。

▼小美和王男交往，被帶去摩鐵開房間。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pakutaso）

▲女高中生，女學生，制服，校園生活，低頭族，少女，女同學，交友。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

王男律師說，王坦承犯行，考量他是透過友人認識小美，彼此互有好感進而交往，兩人感情良好也情投意合，才一時失慮發生性行為，他惡性應非重大；另外，他已與小美及其祖母達成和解，且對方更具狀撤回告訴。

但高雄高分院法官認為，被告案發時與小美雖為男女朋友關係，然明知對方未滿14歲，卻不知自我約束而與發生性行為，影響她身心健全發展。

法官審酌被告雖一開始否認犯行，然於一審時已坦承犯行的犯後態度；縱使他與小美及小美祖母事後已達成和解，然基於保護少年身心正常發育，亦非可當酌量減輕其刑事由，因此駁回他的上訴，維持一審3年2月徒刑。全案仍可上訴。

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關鍵字：酒店,高雄

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