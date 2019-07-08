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伊朗宣布「提高濃縮鈾純度到3.67％↑」　英德呼籲停止破壞核協議

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▲▼伊朗外交部次長、高級核談判代表阿拉奇（Abbas Araqchi）。（圖／路透）

▲伊朗正式宣布提高濃縮鈾純度。外交部次長、高級核談判代表阿拉奇（Abbas Araqchi，右一）。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

伊朗先前要求核協議簽署國放寬銀行、石油業制裁，給予期限60天。如今時限已到，伊朗7日正式宣布提升濃縮鈾純度，數小時內將會超越2015年核協議所規定的3.67%上限。英國在該項宣布沒多久後，要求伊朗立刻停止所有與其義務不一致的活動；德國也敦促伊朗停止破壞核協議。

綜合外電報導，伊朗外交部次長、高級核談判代表阿拉奇（Abbas Araqchi）聲稱，歐洲並未履行對協議的承諾，儘管外交大門仍敞開，但政府需要採取新動作。

英國外交部則在數小時內發布聲明，只要英國仍完全遵守核協議，伊朗就必須立刻停止和扭轉所有與其義務不一致的活動。同為2015年簽訂核協議6國之一的德國，對此也表達嚴重關切，敦促伊朗採取措施以換取制裁鬆綁，不要破壞已同意的禁止核子擴散條約（NPT）。

▲▼伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani ）。（圖／路透社）

▲伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani ）與川普不對盤。（圖／路透社）

德國外交部發言人表示，德國正與英、法等「禁止核子擴散條約」的歐洲簽署國商討策略。一名外交部高級官員透露，歐盟在接下來幾個月內的戰略走向，會是多爭取時間來化解危機，現在尚沒有啟動反制機制的迫切性。

美國2018年退出核協議恢復制裁，伊朗則在今年5月8日宣布中止履行部分條款，並設立60天期限要求談判。儘管英國、法國、德國過去數月試圖敦促伊朗持續遵守核協議，但伊朗始終認為，歐洲在協助伊朗經濟利益不受美國制裁方面做得太少且為時已晚。

目前法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）已同意與伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）在7月15日尋求相關做法，力求恢復各方談話，緩和伊朗核議題所造成的緊張局勢。

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關鍵字：英國,伊朗,核協議,濃縮鈾

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