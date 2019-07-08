快訊／印度巴士高速公路翻覆　5m摔河中至少29死…司機撞破護欄

▲印度一輛巴士摔到河中。（圖／翻攝自推特／Sachin Kumar）
國際中心／綜合報導
《今日印度》（India Today）最新消息指出，印度一輛從勒克瑙開往德里的巴士8日稍早在亞穆納高速公路（Yamuna Expressway）翻覆，車輛落入運河中，事件造成29人死亡，另外20名乘客獲救。警方已來到現場展開搜救活動。
根據報導，這輛長途巴士8日早上從印度北方邦首府勒克瑙（Lucknow）開往德里（Delhi），在北方邦亞穆納河畔周邊的阿格拉市（Agra）發生事故，地點位於亞穆納高速公路，車輛從15英尺（約5公尺）高處摔落，至少29人罹難。
印度北方邦首長阿迪亞娜斯（Yogi Adityanath）已得知這起事故，對於乘客傷亡表達哀悼。他也指示有關單位提供醫療護理服務給傷者。
當地媒體指出，這名巴士司機失去控制後先撞上高速公路的護欄，接著整輛車跌入河中。巴士業者已承諾會給予賠償金給罹難者家庭。
One Sleeper Coach passenger bus travelling from Lucknow to Delhi met with an accident on Yamuna Expressway. It fell into the side fall about 15 feet deep.— UP POLICE (@Uppolice) 2019年7月8日
20 passengers rescued so far. Efforts are on for the rest.
IG Agra
#Agra: यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलटी,— Devesh Pandey (@iamdevv23) 2019年7月8日
एत्मादपुर थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा।एत्मादपुर थाना क्षेत्र के झरना नाले पर सड़क हादसा। बस में सवार थे 40 यात्री, जानकारी अनुसारी 29 लोगों की हुई मौत @agrapolice@adgzoneagra @Uppolice @CMOfficeUP pic.twitter.com/Axl4Z2SRxX
आगरा में हुआ दर्दनाक हादसा— Sachin Kumar (@SachinKrIndia) 2019年7月8日
लखनऊ से दिल्ली जा रही अवध एक्सप्रेस झरना नाला में गिरी,
29 लोगों की मौत,दो दर्जन लोग घायल.. #AGRA #UttarPradesh #YogiAdityanath @agrapolice @dgpup pic.twitter.com/ig7DpU67xn