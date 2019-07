快訊／印度巴士高速公路翻覆　5m摔河中至少29死…司機撞破護欄

▲印度一輛巴士摔到河中。(圖/翻攝自推特/Sachin Kumar)

國際中心/綜合報導

《今日印度》(India Today)最新消息指出,印度一輛從勒克瑙開往德里的巴士8日稍早在亞穆納高速公路(Yamuna Expressway)翻覆,車輛落入運河中,事件造成29人死亡,另外20名乘客獲救。警方已來到現場展開搜救活動。

根據報導,這輛長途巴士8日早上從印度北方邦首府勒克瑙(Lucknow)開往德里(Delhi),在北方邦亞穆納河畔周邊的阿格拉市(Agra)發生事故,地點位於亞穆納高速公路,車輛從15英尺(約5公尺)高處摔落,至少29人罹難。

印度北方邦首長阿迪亞娜斯(Yogi Adityanath)已得知這起事故,對於乘客傷亡表達哀悼。他也指示有關單位提供醫療護理服務給傷者。

當地媒體指出,這名巴士司機失去控制後先撞上高速公路的護欄,接著整輛車跌入河中。巴士業者已承諾會給予賠償金給罹難者家庭。

One Sleeper Coach passenger bus travelling from Lucknow to Delhi met with an accident on Yamuna Expressway. It fell into the side fall about 15 feet deep.



20 passengers rescued so far. Efforts are on for the rest.



IG Agra