　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

Airbnb最新房源！每晚3萬8享「露天美景+超便利交通」　一看照片全傻了…

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼街友,長椅。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲路邊的長椅是街友的棲身之所。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

國際中心／綜合報導

旅宿平台網站Airbnb是許多人外出旅遊的選擇之一，英國一名屋主就在該平台上提供一個房源，對於房型的敘述寫著，該地點鄰近熱門景點，離車站與商店區都非常近，抬頭就能享受「露天」的美景，限量每晚只要1000英鎊（約台幣3萬8860元）。看似非常划算的房型，仔細一看照片，這個住宿地點竟是「公園長椅」，原來這名屋主是想利用機會，喚起人們對街友困境的重視。

住在倫敦的Airbnb用戶馬丁（Martin），在平台上放上一個全新的房源，上面有一張公園長椅的照片，對於房屋的描述是，一套完整的公寓，可以容納一位成人，有一間寬敞的臥室、一張床與一間帶有小型洗手台的廁所。給旅客的話寫著，「只要每晚1000英鎊，所有這些都是你的，如果覺得這很荒唐，那就大錯特錯了。因為根據1824年頒布的《流浪法》（Vagrancy Act）規定，無家可歸的街友只要睡在這裡一晚，就會被罰款1000英鎊，還會擁有刑事記錄。」

馬丁在最後附上了一份請願書的連結，「2018年的《流浪法》提起了1320件訴訟案，導致73%的街友被判有罪，諷刺的是，這些人根本繳不起罰金。」不過目前該房源的連結已經被Airbnb給刪除。

ET快訊
快訊／憲兵路邊大喊：臨檢！強搶奥迪「路人驚見合力抓人」
17歲女被載到蘆洲堤外電擊！　私刑凌虐影片曝光

關鍵字：Airbnb,英國,流浪法,街友

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

青瓦臺急召「5大財閥」討論對策　三星少主赴日急找供應商討貨源

川普自稱「細菌恐懼症」　洗手液帶著走、有人咳嗽就驅離

16歲少年護母…抗議煮飯用瓦斯短缺　被警察打到滿臉血失明

66歲億萬富翁竟是皮條客　至少40位未成年少女受害

悲慘弟上大學「老爸拒付學費」　真相崩毀童年…自己竟是媽和別人的產物

演講中刻意「說錯對手黨名」　安倍火藥味濃：他太常換黨我記不住

Airbnb最新房源！每晚3萬8享「露天美景+超便利交通」　一看照片全傻了…

持圓椅狠砸5下再丟出盆栽　男客英勇擊退蒙面大刀搶匪

不明墓碑突冒峰…挖開骨灰室藏「純白蜂巢」　住持毫無畏懼：蜂蜜超甜！

戰鬥情侶「酒後憑欄激戰」　女友一翻白眼…2人9樓墜下雙升天

高雄商家反韓70元煎餅怒漲1千　韓粉見罷免活動爆嗆：小孩懂什麼

高雄人是否支持韓國瑜選總統？ 回答想好久...真實心聲超爆笑XD

每盤1200！現刨「松露蛋炒飯」 日本人一嚐大讚：全台最好吃！

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

痛失勇警...百人齊聚嘉義車站獻花　台北101點燈悼念「謝謝您們的愛」

《明日之子3》女選手連基礎都不會　華晨宇大崩潰「妳們怎麼進來的！」

沒辦法停！吳建豪拄拐杖也要跳　易烊千璽.羅志祥.韓庚隊長大秀帥翻

超車後直接犁田...擊落無辜騎士　保齡球式滾動！用機車掃他下盤

BY2《明日之子3》唱完「5星→4星」！　評審質疑「沒和聲」..網怒：區別對待

S2O Taiwan潑水音樂節!!　跟著DJ SODA嗨起來

青瓦臺急召「5大財閥」討論對策　三星少主赴日急找供應商討貨源

川普自稱「細菌恐懼症」　洗手液帶著走、有人咳嗽就驅離

16歲少年護母…抗議煮飯用瓦斯短缺　被警察打到滿臉血失明

66歲億萬富翁竟是皮條客　至少40位未成年少女受害

悲慘弟上大學「老爸拒付學費」　真相崩毀童年…自己竟是媽和別人的產物

演講中刻意「說錯對手黨名」　安倍火藥味濃：他太常換黨我記不住

Airbnb最新房源！每晚3萬8享「露天美景+超便利交通」　一看照片全傻了…

持圓椅狠砸5下再丟出盆栽　男客英勇擊退蒙面大刀搶匪

不明墓碑突冒峰…挖開骨灰室藏「純白蜂巢」　住持毫無畏懼：蜂蜜超甜！

戰鬥情侶「酒後憑欄激戰」　女友一翻白眼…2人9樓墜下雙升天

高鐵南延屏東呼聲高　謝金河表態支持

日職／中田翔1上2分砲後　王柏融滾地球出局

平均薪資67K！彰化幸福企業盈餘不給股東給員工　7台超跑隨便開

周湯豪MV登發燒影片冠軍！　推翻「歌詞聽不懂」規則

世大運／楊隆翔、余晨逸400M首輪預賽分組第一二　都進準決賽

近距離看樹獺！台北動物園穿山甲館開幕　每日限量入館

恆春西門廣場美工刀傷人　警：被害人阻嫌犯打人引發‥非隨機

「華頓S＆P布蘭特原油反1」ETF　8月8日下市

青瓦臺急召「5大財閥」討論對策　三星少主赴日急找供應商討貨源

葉全真「神力女超人」素顏上街扛貨！南韓直播撞下巴當場噴血

國際熱門新聞

越南新娘遭家暴狂抖　2歲孩目睹..

女兒被咬　他怒把鄰居西施犬丟下..

6歲雙胞胎姐妹　遭酒駕車撞飛雙..

瑪莎拉蒂亂停車！鄰居貼滿「衛生..

韓星泰國潛水抓巨蚌　恐被關5年

啪啪啪好處多！研究：減緩「這症..

18歲嫩妹寫出「逼真性愛故事」..

即／印尼蘇拉威西島東北部7.1..

亞裔夫妻意外生外國寶寶　懷胎9..

6警到星巴克喝咖啡　竟遭店員驅..

Youtuber爆料前妻私處「..

2100年後人類變駝背、粗脖怪..

空少魔性墜機講解逃生　全機笑噴

他半夜暫時出門　隔天公寓5人全..

更多熱門

相關新聞

英大使罵「笨拙無能」　川普罕見高EQ回應

日前英國《每日郵報》公開取得從政府內部的秘密郵件與簡報，並提到是由英國駐美大使達洛奇（Kim Darroch）對英國外交及國協事務部（FCO）發送的內容，其中包括批評美國總統川普「笨拙無能」、「沒有安全感」等輕蔑用語，信件曝光立刻被確定真實性外，川普也以罕見的「高EQ」來回應。

破窗灌油！男下秒「秀髮著火」挨3罪名

伊朗宣布提高濃縮鈾純度　英德呼籲停止

花園被闖　她怒用保齡球式暴砸貓

英前外相強生「母語論」挨轟無知

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 花木蘭 吳宗憲 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

快訊／普悠瑪檢傷英雄驚傳自殺身亡

蘇貞昌摔筆？禮儀公司、家屬澄清

林志成4金句狂勸退！館長一回萬人笑爛

「君鴻被判死刑！」　記者會揭歇業原因

正妹老師連PO「限定泳衣照」！

越南新娘遭家暴狂抖　2歲孩目睹暴哭

靠「生日數字」算出你脾氣有多差！

劉亦菲「花木蘭妝容」被罵醜..其實99%還原

闖黃燈！貨車撞飛騎士致死　法官這原因判無罪

嬤腳冷借襪子保暖　孫子一看崩潰

空服員罷工輸12萬年終　他分析：工會沒輸

打賞女直播主30萬　土豪見面驚呆

女兒被咬　他怒把鄰居西施犬丟下樓

GOT7 MARK回應：我讓你們失望！

為了500元！「基隆副本女王」慘遭電擊棒私刑

更多

最夯影音

更多

高雄商家反韓70元煎餅怒漲1千　韓粉見罷免活動爆嗆：小孩懂什麼

高雄人是否支持韓國瑜選總統？ 回答想好久...真實心聲超爆笑XD

每盤1200！現刨「松露蛋炒飯」 日本人一嚐大讚：全台最好吃！

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

痛失勇警...百人齊聚嘉義車站獻花　台北101點燈悼念「謝謝您們的愛」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面