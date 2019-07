「看到有洞就想塞」　變態男塞爆女廁馬桶被判入獄150天

▲男子因為克制不了怪癖,被判入獄。(圖/示意圖/達志影像)

國際中心/綜合報導

美國威斯康辛州一名35歲男子對馬桶具有不尋常僻好,被人發現多間由他負責清掃的女廁,馬桶都被丟滿異物,導致嚴重堵塞溢出一堆汙水,近日開庭被判5項財產損害罪,入獄150天並須支付5500美元(約台幣17萬元)的罰金。

當地警方去年3月在德蘭社區中心(Deland Community Center)一間女廁,發現馬桶遭人塞異物而造成阻塞,進一步追查發現,從2017年4月開始,類似事件竟然不斷發生至少多達12起,而共通點都是在35歲男子比曼(Patrick Beeman)上班後發生,故將他列為主要嫌疑人。

比曼被捕後坦承,他無法控制自己想做「怪事」的慾望,比如說一看到馬桶,就想去找塑膠瓶來塞。他1日在法庭上向法官求情,惡行被警方發現後,已沒有再做出類似行為,而且每一天都感到懊悔,希望能獲得原諒,但因毀損公物造成當局約2000美元(約台幣6.2萬元)的損失,雖然最後保住工作,但每天都要去監獄報到。

I like to do odd things~Patrick D. Beeman, convicted serial toilet clogger. https://t.co/Wahj1l1YZq