「看到有洞就想塞」　變態男塞爆女廁馬桶被判入獄150天

▲男子因為克制不了怪癖，被判入獄。（圖／示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

美國威斯康辛州一名35歲男子對馬桶具有不尋常僻好，被人發現多間由他負責清掃的女廁，馬桶都被丟滿異物，導致嚴重堵塞溢出一堆汙水，近日開庭被判5項財產損害罪，入獄150天並須支付5500美元（約台幣17萬元）的罰金。

當地警方去年3月在德蘭社區中心(Deland Community Center)一間女廁，發現馬桶遭人塞異物而造成阻塞，進一步追查發現，從2017年4月開始，類似事件竟然不斷發生至少多達12起，而共通點都是在35歲男子比曼(Patrick Beeman)上班後發生，故將他列為主要嫌疑人。

比曼被捕後坦承，他無法控制自己想做「怪事」的慾望，比如說一看到馬桶，就想去找塑膠瓶來塞。他1日在法庭上向法官求情，惡行被警方發現後，已沒有再做出類似行為，而且每一天都感到懊悔，希望能獲得原諒，但因毀損公物造成當局約2000美元（約台幣6.2萬元）的損失，雖然最後保住工作，但每天都要去監獄報到。