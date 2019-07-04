變態男覬覦9歲蘿莉　傳訊問單親媽「女兒讓我一周2次就娶妳」

▲變態男竟然對單親媽提出離譜要求。（圖／示意圖／視覺中國）

國際中心／綜合報導

美國阿拉巴馬州一名37歲變態男因為喜歡蘿莉，竟然在交友網站上向一名單親媽媽提議，他願意結婚，只要對方答應讓他一周可以碰對方的9歲女兒2次，即使對方拒絕了仍然死纏爛打，最後被警方逮捕，判處30年監禁並終身登記至性犯罪者名單中。

37歲男米德基夫(Randall Keith Midkiff)近日被聯邦法院判刑入獄，他曾在交友網站上和一名單親媽媽表示，只要對方願意讓他性侵9歲女童，他會和對方結婚，並且負起照顧對方一家人的責任。面對如此變態的要求，女子立即拒絕，並且通報華盛頓縣(Washington County)警方，結果警方就在米德基夫開車前往華盛頓線的途中將人逮捕。

法庭上，米德基夫除了承認犯行，還承認在另外一起案件中，他也有利用臉書和一名14歲少女聯絡，2017年他因為到對方家修冷氣而結識，後來便時常騷擾對方，希望對方能和他見面發生性關係。米德基夫最後被判處30年監禁，服完刑期後還得面臨終身緩刑的監管。