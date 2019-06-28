享受無線充電！蘋果釋出新AirPods宣傳影片

▲蘋果新一代AirPods宣傳影片。（影片來源為YouTube，若影片遭移除請見諒）

科技中心／綜合報導

美國蘋果公司在今年4月就正式開賣新一代AirPods，今（28）日該公司也在官方YouTube頻道釋出相關宣傳影片，焦點全放在如何透過新一代AirPods享受無線生活。

這次蘋果所釋出的新一代AirPods宣傳影片以「Bounce」（彈跳）為主題，由於新一代AirPods有販售無線充電盒的版本，因此，影片一開始可以看到主角是從無線充電板上拿起新一代AirPods。而在接下來的影片中，蘋果透過特效將一般我們認為是堅硬的事物轉變為跳跳床，讓主角在街頭自由跳動，充分展現新一代AirPods帶來的無線生活的美好。

新一代AirPods在今年4月發售時，官網僅開賣搭配普通充電盒的版本，其餘兩項商品皆未開賣，一直到本月7日時，蘋果才在官網開賣無線充電盒，而新一代AirPods搭配無線充電盒的版本則一直到12日才正式開賣。現在於蘋果官網訂購新一代AirPods搭配無線充電盒預計將於7/4~7/11收到產品。

▲新一代AirPods全品項。（圖／翻攝自Apple官網）

新一代AirPods搭配普通充電盒以及無線充電盒的價格分別為5290元和6490元，而這款無線充電盒也能夠單獨購買，讓已經購買第一代AirPods的用戶，也能享受無線充電的美好，無線充電盒單獨售價為2690元。

蘋果官網上顯示，有了無線充電盒，充電非常簡單，只要將 AirPods 放進充電盒，然後放在與 Qi 相容的充電板上就行了，充電盒正面的 LED 指示燈，讓消費者可以知道 AirPods 充電情況，即使充電板不在身邊，還是能使用 Lightning 埠進行充電。

新一代AirPods充電一次至多能夠提供5小時的聆聽時間，與3小時的通話時間。此外，充電盒可進行額外多次充電，提供超過24小時的聆聽時間，滿足你的所需。若是需要快速充電，只須將耳機置於盒中15分鐘，即可提供3小時的聆聽時間或2小時的通話時間。此外，有別於前一代只能透過設定再輕敲耳機兩下來呼喚Siri，這次開放支援「嘿 Siri」功能，讓調整音量、切換歌曲、撥打電話，甚至取得路線指引都變得更加方便。