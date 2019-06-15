蘋果信義A13今開幕..逾千名果粉排隊朝聖　現場嗨爆與員工擊掌、自拍

▲Apple信義A13今天早上10點開幕，蘋果員工熱情舉起手與果粉擊掌，熱情迎接每一位到場的客人。（圖／記者李毓康攝）

科技中心／綜合報導

蘋果信義A13今（15）日早上10點正式開幕，許多果粉迫不及待漏夜排隊，希望能搶先一睹為快，而今年的排隊頭香就是資深果粉、蘋果梗網站主編呂紹華，從昨天中午過後就開始排隊，終於如他所願搶到頭香，現場約有1200名果粉等著進場朝聖。

蘋果信義A13現場已擠滿長長的排隊人潮，果粉們不畏大太陽，只為了耐心等候進場，而今年搶得頭香的是一名資深果粉、蘋果梗網站主編呂紹華，從昨天中午過後開始排隊，他透露，這次是為了雪恥，因為2017年7月台北101直營店開幕時，雖然是「台灣人排隊第一名」，不過事實上在他前面還有3名外國人，因此這次蘋果信義A13下定決心要扳回一城。

▲Apple 信義A13開幕現場，擠滿長長的排隊民眾。（圖／記者姜國輝攝）

蘋果這次特定招聘150名員工，蘋果員工更是提早出來圍繞在店門口附近，準備迎接迫不及待想入場的果粉們，等到10點一到，員工與果粉們尖叫聲不斷，現場歡呼聲不斷，民眾除了與員工擊掌、擁抱以外，甚至拿出iPhone一同自拍，羨煞許多不能到場的果粉們。

據了解，凡是今天第一批進入蘋果信義A13的果粉，都能獲得一件紀念T恤，讓許多在觀看直播的網友直說「好好喔」，也有人說「以後不用到國外朝聖旗艦店，在台灣也有了」，但有網友好奇為什麼現場員工歡呼聲不斷，就有一名忠實果粉解釋，這是蘋果的傳統就是要「熱情迎接」，很特別的企業文化。

▲▼Apple信義A13開幕，店員與進場顧客相互擊掌歡呼，氣氛十分熱鬧。（圖／記者李毓康攝）

這次新開幕的蘋果信義A13直營店是獨立街邊店，最吸睛的是屋頂造型就像是一台MacBook電腦一樣，其中1樓提供240多項蘋果產品，讓消費者體驗、選購，而B1則設有教學區，課程內容包括影音或音樂剪輯、程式碼教學等，讓果粉們躍躍欲試。

▼Apple 信義A13屋頂就像是一台MacBook電腦，吸引許多果粉們前來朝聖。（圖／記者葉南州攝）