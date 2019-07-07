鐵路勇警殉職！朱學恒423字曝真實社會「扭曲真相」：誰在乎警察？

▲鐵路警察與持刀嫌犯肉身搏鬥殉職。（圖／記者吳奕靖攝）

突發中心／綜合報導

一名鄭姓男子3日晚間搭乘台鐵自強號152次列車，因票務糾紛與列車長發生爭執，竟持刀猛捅前來處理的員警，造成對方傷重不治。這起案件在社會投下了一顆震撼彈，引發外界關注，宅神朱學恒6日傍晚在臉書回顧，高雄保大特勤中隊警員余和謙、施建安，2018年在懸殊的火力對比下，搏命破獲移動軍火庫，卻因擊斃嫌疑人，挨告業務過失致死罪嫌，要破格擢升還得等到不起訴處分，深刻點出警察如今的困境。

這起事件發生在3日晚間8時40分許，當時鄭男被列車長要求下車心生不滿，待李警到場時，更持刀猛捅對方上腹部，5公分的刀傷讓李警當場鮮血直湧，但他仍死死抓住鄭男雙手，不讓鄭男傷及無辜，直到見到眾人合力制伏鄭男才放手，痛苦地癱軟倒地。經長達11個小時的急救，肝臟、門靜脈、下腔靜脈都破裂的李警仍因傷勢過重逝世。

▲鄭男除手上揮舞的刀具以外，褲管內還藏了一把刀。（圖／地方中心翻攝）

時常針砭時事的宅神朱學恒6日傍晚在臉書粉絲專頁「朱學恒的阿宅萬事通事務所」發文，直言「警察在這個時代變得任何人都可以欺負是有原因的」。

朱學恒認為，以前覺青們一直把警察當作政府的走狗，而不是法律的維護者；政府部會首長在街頭遇到警察盤查現場不但拒絕，他全家大小連他立委老婆都會出來靠北警察。「你覺得這種態度上行下效之下，官員都這樣了誰會在乎警察？」。

如今發生這種社會事件，朱學恆說，「法律網紅連忙又要提用前瞻基礎建設花了幾千萬拍的洗腦劇，說我們應該想想殺人的傢伙到底為什麼會這樣，你們不可以談死刑，只有我們可以談廢死。中間犧牲的警察我們用兩行字關切就好。有想過拍片的錢原來可以拿來幹嘛嗎？」。

▲鄭妻下跪道歉。（圖／記者林悅翻攝）

他指出，當警察在第一線面對這些歹徒和毒梟的時候，哪來文青的書生之見，說大家應該多演練，應該多想想，應該看看他身上有沒有病歷，還有是不是小時候被人欺負了好可憐，讓我們想一想要怎麼幫助他？這是書桌幻想情境，不是真實社會。

朱學恆強調，「真實社會的狀況就是讓這兩名特警面對火力數十倍的歹徒，開槍之後第一時間不是覺得驕傲，而是擔心要賠錢。這才是扭曲的社會，這才是遇到犧牲之後才要錢有錢、要人有人的真相，因為真正的狀況是躲開沒事，開槍要賠，用你自己的命來換，政客就可以趁機演戲了」。

【更多新聞】

輸血1萬8千cc！25歲勇警「肝臟破裂」大出血 搶救11小時仍殞命



25歲警殉職！為減輕家中負擔回鄉服務 鄰居嘆「怎會這樣」：他很乖很孝順



影／鐵路勇警殉職！館長心痛：我們國家不挺警察的...怒指蔡英文「責無旁貸」