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妻奔出倒廚餘「慘遭撞飛」…顱內出血仍未醒！里長曝：一扶她血就開始流

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地方中心／綜合報導

雲林縣斗六市成功路3日下午發生一起嚴重車禍意外，當地里長夫人、61歲的林婦當下聽聞垃圾車聲音，急忙拎起廚餘奔出家門，但卻未注意左右來車，才剛踏出沒幾步，就遭機車猛力撞上，造成顱內嚴重出血，目前仍在加護病房觀察；成功里里長曾景坐表示，當時他有事外出，沒想到才一回家就看到太太倒在地上，一上前扶她起身，血就開始狂流。

▲婦人被撞後,騰空飛起。（圖／記者傅誠攝）

▲婦人遭撞後騰空飛起翻滾一圈，因傷勢嚴重，目前仍在加護病房觀察中。（圖／記者傅誠翻攝）

警方調閱監視器，發現事發當下垃圾車沿途駛來，林婦聞聲後急忙提著廚餘奔出，但卻疑似太過心急，再加上門口又停了輛轎車擋住視線，一時未察左右來車，步伐才剛踏出，立刻遭到左側機車猛力撞上，與騎士2人雙雙倒地。

警方指出，林婦被撞後倒地翻滾了一圈，一動也不動，而機車騎士也爬不起來，2人送醫後林婦傷勢較為嚴重，左肩出現骨折、頭部有撕裂傷，且顱內還嚴重出血，目前仍未恢復意識，在加護病房觀察中；而騎士則是手腳受到擦傷，頸部也被安全帽扣繩勒傷，所幸送醫後並無大礙。

▲▼ 。（圖／記者傅誠攝）

▲林婦與機車騎士雙雙倒地送醫。（圖／記者傅誠翻攝）

里長曾景坐受訪時表示，3日下午他有事外出一趟，才剛回家就看到太太躺在家門口倒地不起，嚇得他急忙上前查看，在扶太太起身後，發現她身上傷口開始狂流血，嚇得急忙叫救護車。

曾景坐說，垃圾車經過成功路段時都是在單側，此次太太為了搶倒廚餘，再加上視線死角，一時未察路況才會遭撞，盼未來能安排「雙向垃圾車」，避免行人過馬路倒垃圾發生危險；而警方也表示，目前詳細肇責歸屬，還有待進一步鑑定釐清。

▲▼奔出家門倒垃圾...下1秒慘遭機車撞飛！雲林斗六里長妻意識模糊送加護。（圖／東森新聞）

▲曾景坐表示，當時他一返家就見到妻子遭撞倒地，急忙上前將她扶起，沒想到卻見血流出，急忙將她送醫。（圖／東森新聞）

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關鍵字：雲林,斗六,里長,廚餘,垃圾車

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