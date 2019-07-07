偷吃2顆茶葉蛋關3個月！貧婦患重症「偷喝28元羊奶」：真的很餓　判決出爐

▲婦人因為太過飢餓，偷了28元的羊奶。（圖／示意圖，無關本案／翻攝pixabay）

地方中心／台中報導

高雄先前有一起超商店員因飢餓偷吃兩顆茶葉蛋，被判刑三個月，易科罰金9萬元的判決，引發社會討論，而在台中也有一起類似案件，婦人「阿蘭」（化名）因為飢餓，偷了鄰居價值28元的羊奶，但台中地院認為，阿蘭是需要被關懷救助的對象，是在飢餓下才會犯案，因此判她免刑。

判決指出，年逾50歲的阿蘭患有腎臟病末期，需要長期洗腎，卻又因沒有工作，導致經濟困難，因此在肚子餓卻沒錢買食物的情況下，拿螺絲起子偷了別戶人家的羊奶，而隔日她又用同樣手法，打算偷羊奶，但這次因為羊奶太燙無法帶走，因此才又將羊奶放回箱子。

阿蘭在法院審理時坦承犯行，而法官認為阿蘭的智能上有缺陷、又有宿疾，因此導致她無法正常工作，是社會上較需被關懷救助的人，雖然其偷竊行為不可取，但在考量她的犯案動機與背景、羊奶價值僅28元後，依刑法61條第2款「情節輕微，顯可憫恕」，判處她免刑。

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