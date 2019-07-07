柯劉會直播事前不知情　柯文哲未否認飆罵幕僚：我們指揮系統有問題

▲柯文哲與劉結一會面。（資料照／記者宋良義攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲7日前往台南成功大學演講，談到日前與大陸國台辦主任劉結一會面發生的直播事件。柯文哲坦言事前不知情，「我猜劉結一也不知道啦」。對於生氣飆罵幕僚的說法，柯文哲未否認，僅說「我覺得時這樣啦，這就表示說，我們指揮系統有問題。」

柯文哲表示，跟大陸交手這麼多年經驗，其實他們是非常有紀律、非常嚴謹的，這就是雙方溝通誤解嘛，第一點，是雙方講說可以錄影存檔案，但是你給他開直播他就嚇一跳，「我也覺得這是正式的場合，如果要開直播的話，媒體不要撤掉，就現場直播好了」，所以本來是留一個錄影存擋，我們小朋友就開直播下去了，我猜對方也嚇一跳。

柯文哲認為，通常一般政治人物要live、即時的很害怕，因為講錯話沒有修整的餘地，所以一般來講都是錄影比較多，一般要開即時的，幾乎是先雙方都有準備的，很少沒有準備開即時，「太可怕了」。柯文哲也坦言，事先不知道，「我猜劉結一也不知道啦」。

柯文哲指出，這個事情就是，台北市這邊的幕僚，不是處理那種外交等級的水準，回去會再改進，老實講，一般台北市政府處理的，跟那種外交部在處理的水準還是不一樣，是經驗不夠。對於生氣飆罵幕僚的說法，柯文哲未否認，僅說「我覺得時這樣啦，這就表示說，我們指揮系統有問題。」

談到雙城論壇給自己打發分，柯文哲說，不能說給自己幾分，這個給社會大眾去打，自己給自己打幾分很奇怪。至於直播事件，他說「還是扣一、兩分吧」。