高雄觀光節韓粉全出動！　PK柯粉還與支持罷免女學生起口角

▲韓粉遇柯文哲大喊「韓國瑜凍蒜」。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪靖宜／高雄報導

台北市長柯文哲6日在高雄趴趴走一整天，下午前往旗津，在旗津老街巧遇來高雄觀光的韓粉們，現場柯粉及韓粉比聲勢，有人大喊「柯文哲加油」，另一邊喊「韓國瑜凍蒜」，雙方支持者狹路相逢，互比聲勢，不過柯文哲還是相當淡定吃著冰。

▲柯文哲相當淡定。（圖／記者賴君欣攝）

台北市長柯文哲下午到高雄旗津，逛老街、拜旗津天后宮，不少柯粉在廟前等候他抵達，舉著柯文哲人像的板子，要為他加油打氣。不過今天恰巧也是「高雄觀光日」，韓國瑜號召韓粉們來高雄玩，因此旗津也湧入不少韓粉，雙方狹路相逢，就在柯文哲坐下準備吃冰時，有人大喊「柯文哲加油」，另一邊喊「韓國瑜凍蒜」，場面火藥味濃。

▲柯粉拿出柯P應援手版。（圖／記者賴君欣攝）

另外，一位女韓粉在鹽埕區的知名甜點店，看到店家攤位旁的國旗，以為店家挺韓，本來準備買煎餅，後來注意到攤位前有空白罷免書，才發現並不是，準備離開。但她聽到後頭排隊的女學生說，「我不是高雄人、不然我也會支持罷免」，女韓粉相當生氣，回頭開始數落女學生，質疑她支持罷免韓國瑜理由，當場兩人吵了起來，女韓粉越講越激動，質疑她公然汙辱罵韓國瑜，當下旁人都相當尷尬，罵了許久其他韓粉才將她帶走。

▲女韓粉和女學生當嗆互嗆了起來。（圖／記者賴君欣攝）