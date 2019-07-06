韓國瑜夫婦豪華農舍爆違建！韓首回應：是籃球場有問題就拆掉

▲韓國瑜對於豪華農舍做回應。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長韓國瑜又爆爭議，根據他向監察院申報的財產資料，韓國瑜和妻子李佳芬名下共有5筆土地和2筆建物，其中在雲林古坑鄉田心段的農地上蓋有「豪華農舍」，主建物和附屬建物被揭發是超級大違建。對此韓國瑜也回應，這是20多年前買的中古屋，一切合法，那現在籃球場有問題，就拆除掉。

▲▼韓國瑜夫婦雲林古坑農舍被踢爆是違建。（圖／記者李忠憲攝）

韓國瑜夫妻古坑豪華農舍違建的範圍為「車庫」和類似「倉庫」的建物，主建物是否有違建？有待雲林縣政府驗證並說明，從GOOGLE空照圖判斷，主建物就超過農地面積的10%，也疑似違反農舍的規定。而6日上午記者前往時，已經拆了約三分之一，怪手持續拆屋當中。

對此韓國瑜表示自己可以解釋，他提到「這是20多年前買得中古屋，而且是合法，現在籃球場有問題就拆除掉，其他都是符合規定，政府所發的執照什麼都有，那我覺得這個事我們面對，籃球場就拆掉」。

至於談到女兒韓冰，韓國瑜說，韓冰放暑假回來，看到他非常高興，已經好久沒見到他，這次純粹放暑假，好好休息，不會碰政治。

對於豪華農舍爭議，李佳芬則透過高雄市政府說明如下：

李佳芬表示該棟透天厝係於（民國）88年興建完竣，她於91年向原住戶透過購買取得作為住家用，由於是買賣取得，地上既有建物應屬合法。由於部分土地剛好鄰鄰近袋地，所以開路給鄰居使用。

之後曾為了小孩運動增建一室內空間。為避免是否有違法使用爭議，李佳芬上周五已委請拆除公司加以拆除，該拆除仍進行中。

對一間20年老宅被拿來質疑，李佳芬無奈自我調侃，完全比不上其他候選人豪宅萬分之一，實在太抬舉我們了。