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館長時限到！林志成不去了「我紅的時候你是小朋友」　約8/18空手開戰

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地方中心／雲林報導

雲林褒忠鄉55歲前健美國手林志成，日前向成吉思汗健身俱樂部、網紅「館長」陳之漢下戰帖，聲稱「18秒內打趴」，館長空等了一整天，氣得直播回嗆「一定把你打到滿臉血、斷雙腿」，再次限期今（6日）晚8點開戰。對此，林志成受訪時再嗆聲「我紅的時候你是小朋友」，擔心私下格鬥犯法、又把館長打傷，約8月18日在台北自由廣場一戰。

林志成身為前健美國手，家中擺滿了獎盃，日前因大陸拳擊冠軍練喻軒隔空約戰館長，被館長開天價拒絕，他「看不下去」跳出來約戰，首先下出戰帖，聲稱18秒內打趴館長。館長原本答應對決，限期當晚就開打，林趕緊發聲明要求改地點，不要躲在健身中心不見光比賽，改到擂台比高下，還挑釁說「館長說這幾天練得蠻累的，那就請做足準備」。

▲▼館長M自腿。（圖／翻攝館長臉書）

請繼續往下閱讀...

▲林志成嗆聲,18秒打趴館長 。（圖／記者傅誠攝）

館長一路等到6日凌晨2點都不見人影，氣得開直播坐地M字腿回嗆，會讓他18秒，站著不動、不會攻擊，「當初說要挑戰也是你，丟挑戰書到我店裡面的人也是你，趁著練瑜軒事件蹭熱度也是你」、「你來之後，我一定把你打到滿臉血，你的腿也不要了啦，我一定打斷」，再度限期等到6日晚間8點。

林志成6日下午被問到會不會赴約？激動直呼「你有事沒事打電話叫我去，我要怎麼去」，這幾天騷擾電話接不完，深受其擾，不滿館長自訂時間地點「自導自演」、「我沒有同意」，「我跟你打，是我吃虧捏，我如果先跟你打，如果不小心…誰受傷都沒關係，你又要跟人打，打輸我也沒面子，我們台灣人耶！」擔心打傷館長，會導致後續對方不能再跟練喻軒打。

「我當紅的時候，你陳之漢還是小朋友！」林志成嗆聲館長現在的重量不是他的對手，約戰要來一場不戴手套的、空手的「這樣殺傷力才會強」、「18秒，我一定讓你倒下！」

林志成強調，他是約戰不是私下鬥毆，擔心私下格鬥犯法，打算8月18日或之後在台北自由廣場打一場「台北盃」，8月18日正好是禮拜天，是好日子，廣邀各路好手，「獎金很好」，雖然對館長來說可能是小錢，但是若能一路拿到第一名，拿到獎牌，才有知名度「你就是武狀元！」

▲▼ 。（圖／林志成提供）

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關鍵字：館長,林志成,健美國手,MMA,雲林,自由廣場

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