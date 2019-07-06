影／韓粉高雄觀光日一天湧入20萬人！潘恒旭預測：最少20億觀光收入

記者洪正達、吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜號召「韓粉觀光日」，6日開始已有不少韓粉聚集高雄。觀光局從善如流，早在高雄各大景點設下臉書打卡點，並安排神秘嘉賓出席。觀光局長潘恆旭說，6日估計約20萬人來高雄觀光，兩天活動估計可帶來新台幣20億元的收入。

▲觀光局長潘恆旭表示，兩天觀光日預估將帶來20億觀光收入。（圖／記者洪正達攝）



潘恒旭表示，光是6日一天下來，最少有20萬人湧入高雄，許多星期飯店住房率都已經百分百全滿，像是從5日晚上到6日晚上，國賓飯店、翰品酒店及人道酒店均已客滿，粗估20萬名遊客人均消費2500到3000元，兩天觀光日預估可帶來20億的觀光商機。