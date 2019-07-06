高雄甜品店反韓「煎餅賣1千」！韓粉闖入狂嗆女學生：你們小孩懂什麼

▲誤入罷韓店家，韓粉「護瑜」狂嗆高雄女學生：你們小孩懂什麼。（圖／東森新聞）

生活中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜6日號召韓粉到高雄觀光，但高雄一些商家不想發韓粉財，因此發動霸市行動，針對韓粉把原價70元香蕉煎餅，推出「發大財特價」一份1千元。有韓粉發現店家提倡「罷韓」後，憤怒地飆罵在現場買東西的女學生，現場媒體看不下去出面制止，結果也被韓粉爆粗口。

影片中可以看見，一名短髮韓粉女子走進高雄知名甜點店，想要購買店家知名的招牌香蕉煎餅，結果發現甜點店在提倡罷免韓國瑜，她先是不滿的轉頭離開現場，但沒有多久卻又折回來，還飆罵現場準備購物的女學生，「我說韓國瑜好，請問妳他哪裡不好」，氣得女學生反問「那他具體是哪裡好？」

▲短髮韓粉女子不滿店家罷韓，高生飆罵現場準備購物的女學生。（圖／東森新聞）

短髮女子繼續嗆「水溝都在清、下水道都在清，你們憑什麼罷免韓國瑜」、「你們這些小孩子哪裡懂，你們懂什麼，你們去看韓國瑜做什麼好不好」。而短髮女為了挺韓國瑜，失控飆罵店家遊客的行為，連現場媒體都看不下去幫忙緩頰「罷免是人家的事嘛，人家的自由啦，大姐好了，走啦。」

但短髮女仍相當不滿，離開前還嗆了一句，「你們憑什麼，把韓市長罷免，去死吧」，脫序的行為讓現場所有人無奈搖頭。

▲提倡罷免韓國瑜的店家接受採訪的畫面。（圖／東森新聞）

提倡罷免韓國瑜的店家業者表示，「因為應韓市長的要求，要讓大家買光、花光，但是因為我們的價錢很低廉，讓韓市長達到第一個、他可以說到做到的政見，所以我們把價錢拉到1千元」。

店家反諷韓國瑜發大財口號，而另一間在地食堂也在在臉書PO文，「因為無法溝通、文化不同；中國人、韓粉，立入禁止」的照片截圖。高雄基層商家「串聯反韓」與韓粉針鋒相對，使得高雄觀光日意外產生衝突。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。