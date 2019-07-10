直播談毒品1.2萬人看！韓國瑜預言「亡國」　回應煎餅事件：韓粉理性

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜10日晚間6時許開直播宣導反毒事宜，呼籲目前正值暑假期間，要留意孩子言行、交朋友以及花錢狀態；若再不重視，台灣將亡國、完了。另外針對香蕉煎餅事件，韓國瑜希望韓粉能夠理性，尊重不同的政治立場，千萬不要有衝突、吵架，建立台灣和諧美好的社會。

韓國瑜指出，從就任市長以來就非常擔心毒品問題，社會角度有好多「毒寶寶」在搖頭晃腦，很多一兩歲的孩子有很深的毒癮。他舉例，曾訪問一對領養毒寶寶的偉大夫婦，聊天之後才知道原來小孩就算在冷氣下都會冒汗、痛哭，且小孩沒辦法吸收營養，非常瘦小，也因為鈣質無法吸收，牙齒狀況也相當不好，還容易受驚嚇。

韓國瑜表示，現今社會要全民展開反毒，毒品實在太可怕了，變造成牙籤、郵票或泡麵等新奇樣子，來吸引青少年，尤其現在又正值暑假期間，若不再重視，毒品千家萬戶這樣滲透下去，台灣將成為毒品王國，進一步還可能變成滅亡的「亡」。

▲韓國瑜開直播談毒品，線上人數有1.2萬人。（圖／翻攝自韓國瑜粉專）



韓國瑜提到，台灣不可能像杜特蒂直接槍決毒品犯，政府一定要拿出作為向毒品宣戰。他說，台灣的毒品已經從校區與社區蔓延，走向各個年齡層，不過這個問題卻被提出得太少；因此他提出「三區合一」的政策，警區、校區、社區配合在一起，讓校園中的校長、老師不孤單，因為警區就在旁邊。

韓國瑜拿出數據，台灣在民國98年查到的毒品有1900公斤，沒想到過了十年後竟然有6600公斤，沒有被查到的黑數保守估計有十倍以上。韓國瑜說，毒品正在把中華民國害得很慘，政府不能再漠視此狀況，應遏止毒品蔓延，全民一起來反毒，還給台灣乾淨的社會、健康的下一代。

話鋒一轉，韓國瑜提到有關最近高雄某甜點煎餅店，將原價70元的香蕉煎餅打出活動，限定韓粉需花1000元購買一事。他呼籲大家不要讓情緒蔓延，除了拿錢、惡意攻擊的1450外，希望大家都能維護台灣和諧，一起愛護台灣，讓台灣越來越美好。

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