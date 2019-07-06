帶1萬元探望20歲女卻意外墜樓！　她急送父親火化...「恐怖秘密」被揭發當場大哭

▲楊男意外墜樓的背後原因竟是因為女兒設局。（示意圖／取自Pixabay）

大陸中心／綜合報導

黑龍江海林市近日發生一起墜樓事件，一名楊姓男子凌晨3點從高樓墜下，重摔身亡。事後，警察在處理該案件時，發現他的女兒表情淡定，甚至還要求趕緊火化父親遺體；最終偵破發現，該事件並不是意外，一切都是女兒加入傳銷後所計畫好的。

綜合陸媒報導，案件發生之後，原本以為一切都只是場意外，沒想到警方在第二天接到醫院電話得知，楊男的20歲女兒要求立刻開出死亡證明，而且還急著要將父親的遺體火化。不過，若非正常死亡，就必須經過公安機關調查確認後，才能開出死亡證明，但楊女卻執意這麼做，立刻引起警方懷疑。

事後，警方在訊問楊女也發現，她對父親的死似乎不感到難過，只透露，父親是剛從湖南老家趕過來探望在外住宿的她。除此之外，楊女也表示，父親死亡後，自己完全沒有通知母親或其他親人。

▲楊女被傳銷組織洗腦，直到見到媽媽才崩潰大哭。（示意圖／取自Pixabay）

對於楊女所說的話，警方感到疑點重重，因此便到她所居住的地方查看，也就是楊男墜樓的地方。驚訝的是，房間裡有很多拉桿箱，而且還有另外2男2女，分別居住在同一間屋子的兩個房間裡。據附近鄰居表示，案發的前一天下午，有聽到樓上有人在喊救命，當時以為是楊女的父親喝醉了，所以才沒人報警。

警方根據多年的辦案經驗判斷，他們應該是個傳銷組織，會誘過限制人身自由、洗腦等非法手段，藉此取得非法錢財。事後偵破發現，20歲的楊女本來是一名大學生，但在大學畢業要實習的這段期間，意外加入了傳銷組織，甚至每天出入都被監視，進而被傳銷人員洗腦，開始變得麻木、沒有感情。

某天，楊女打電話給父親，騙對方自己得了闌尾炎，需要錢動手術。而楊男聽到女兒求助後，立刻帶著3000元（台幣約1.3萬）到女兒的住所，沒想到卻發現是一個陷阱。楊男為了不讓傳銷組織的得逞，將所有的錢全部撕碎，並且把自己的身份證和銀行卡也折壞，沒想到卻遭到毆打，甚至不幸墜樓。

事發後，楊女看見千里迢迢趕到現場的媽媽，內心開始崩潰，忍不住後悔大哭。目前，楊女和屋內所有的傳銷組織成員，被警方依「涉嫌非法拘禁罪」處以刑事拘留。