暑期最強檔音樂祭！花蓮夏戀嘉年華　7月4日一連8天磅礴登場

▲花蓮縣長徐榛蔚為新手爸爸JR紀言愷、宅男女神阿喜批戴象徵幸福美滿的「情人袋」並致贈祝福新生兒的小米酒。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「2019花蓮夏戀嘉年華」27日記者會，花蓮縣長徐榛蔚與JR紀言愷、宅男女神阿喜及所有嘉賓，共同歡迎海內外樂迷一起來參與盛會。7月4日至11日每晚7點起在花蓮市東大門廣場，接連8天，包含歌后田馥甄、「亞洲舞王」羅志祥、「唱跳天王」潘瑋柏、「天生歌姬」A-Lin、八三夭、畢書盡、玖壹壹、丁噹，暑假期間只要1張到花蓮的車票，就等同於直通台北小巨蛋演唱會的門票。

今年共有逾60組藝人共襄盛舉，首度於夏戀登台亮相的歌后田馥甄表示，在縣府多次盛情邀約下，前來花蓮與粉絲見面，也邀請歌迷暑假期間，一定要前往花蓮現場看她表演，機會難得喔！夏戀同時也提供新生代和金曲獎肯定的歌手表演舞台，包含去年得到金曲新人獎，今年更以「浪流連」入圍年度歌曲獎的茄子蛋；入圍多項大獎的饒舌歌手ØZI和LEO王、女歌手艾怡良、「聲林之王」冠軍李友廷，都在演出名單，其中多位歌手更是將暑假唯一在台灣的演出獻給花蓮。

縣長徐榛蔚為新手爸爸JR紀言愷、宅男女神阿喜批戴象徵幸福美滿的「情人袋」，以及致贈新生兒祝福的小米酒。

活動期間周邊商家推出「來花蓮夏戀嘉年華形象商圈吃喝玩樂抽大獎」，凡至合作店家消費滿500元，即可得摸彩券1張參加現場免費抽獎，活動詳情請查詢「2019花蓮夏戀嘉年華」官網優惠專區。

▲縣長徐榛蔚與JR紀言愷、宅男女神阿喜及所有嘉賓，共同歡迎海內外樂迷一起來參與夏季音樂盛會。

另東部宜花東3個觀光大縣成立「花木蘭聯盟」，為鼓勵全國民眾暑假至3縣參與夏季大型活動，攜手推出集章活動，於宜蘭-國際童玩藝術節、花蓮-夏戀嘉年華或紅面鴨Fun暑假、台東-臺灣國際熱氣球嘉年華現場活動服務台可索取集章卡和蓋章，集滿3個戳章於同1張集章卡上（宜花東各1），即贈送1張當地泡湯券，詳細資訊可至各活動服務台洽詢。

為紓解人潮，活動期間每日晚間5時至11時將會進行交通管制，管制路線包含花蓮市中山路（中華路至海濱街）、花蓮市重慶路（中山路至自由街）、花蓮市軒轅路（復興街至中山路）、花蓮市福町路（中華路至重慶路）、花蓮市花崗街（五權街至中山路）、花蓮市博愛街（廣東街至重慶路）、花蓮市光復街（廣東街至重慶路）。管制期間，行經活動場地周邊之車輛，請繞道行駛花蓮市中華路、和平路、五權街、北濱外環道與福建街。開車參加演唱會的民眾，可將車停至花崗山停車場、太平洋公園停車場及自由街、北濱街、五權街路旁，再步行至會場欣賞精彩的表演。而台鐵也配合活動疏運旅客需要，加開自強號列車7月5、7日花蓮=樹林 5227車次、7月6日 樹林=花蓮 5216車次、7月8日 樹林=花蓮 5210車次。

▲暑假期間只要1張到花蓮的車票，就等同於直通台北小巨蛋演唱會的門票。

今年參加花蓮夏戀嘉年華的粉絲，只要在活動現場，上傳你對2019花蓮夏戀嘉年華「告白宣言」的照片圖文至個人Facebook、Instagram或Twitter，並將個人帳號瀏覽權限／隱私／追蹤者設為公開，記得標記「＃2019花蓮夏戀嘉年華」，就有機會獲得精美好禮！

全球觀眾也可鎖定MTV台、影音平台Vidol、Line TV、LiveMe、三立YouTube、三立綜合台、洄瀾有線電視等平台，共同參與「2019花蓮夏戀嘉年華」演出盛況。