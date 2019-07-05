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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／北京鐵路局：7月10日起雄安新區高鐵可直達香港

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▲▼白洋淀高鐵站。（圖／CFP）

▲白洋淀高鐵站。（圖／CFP）

《北京》北京鐵路局：7月10日起雄安新區高鐵可直達香港

北京鐵路局指出，7月10日零時開始，北京鐵路局將實施新的列車運行圖。本次運行圖調整後將新增天津西至香港西九龍高速動車組1對，經停白洋淀站，雄安新區將直達香港。（中新社）

《浙江》浙江臨安：建房有規矩鄉村更宜居

浙江省臨安區2017年以來，已經花費近600萬元（人民幣）對全區250多戶影響村莊自然風貌的建築進行改造，對7​​200多戶村民違規搭建的輔房和1135戶村民違規搭建的陽光房進行拆除，有效改善了鄉村風貌。（新華網）

《河北》河北2019年年底前將取消44個高速公路省界收費站

河北省交通運輸廳副廳長侯智敏4日透露，該省2019年年底前將取消44個高速公路省界主線收費站，2個省內主線站，並要增設670處ETC（不停車電子收費系統）門架系統，改造收費車道處3974條。（中新社）

《海南》海口10項舉措優化交通脈絡　改變旅遊方式

為有效促進旅行結構向公共交通轉移，緩解交通擁堵，提升公車吸引力和出遊比例，建設綠色創新型城市，海口市計劃建設公車專用道。（中新社）

▼海南省。（圖／CFP）

▲▼海南省三亞市。（圖／CFP）

《甘肅》蘭州攜手500強企業擴大「一帶一路」沿線經濟交流

「一帶一路」500強企業高峰論壇暨第二十五屆蘭洽會蘭州市重點項目簽約儀式4日在蘭州舉行。市長張偉文表示，本次論壇以「把握新機遇、注入新動力、擴大新開放」為主題，全力搭建互聯互通、共榮共贏的區域合作交流平台，鼓勵引導500強企業把握時代特徵，搶抓「一帶一路」建設機遇。（中新社）

《廈門》廈門舉行現代農業招商推介暨簽約大會　總投資金額逾70億元

廈門市3日舉行現代農業招商推介暨簽約大會，總投資金額超過70億元（人民幣）。據介紹，2018年，廈門第一產業在全市產業結構中佔比僅5%，但全市仍有大部分面積屬於農村區域，在發展現代農業方面具備獨特的區位優勢、良好的氣候條件、豐富的自然資源、優異的營商環境，並厚接台灣農業優勢。（中新社）

《重慶》重慶累計推動298個企業智能化改造

重慶市訊息產業投資促進中心、重慶市中小企業發展服務中心3日舉辦「企業上雲2019專題會」，來自華為、螢火蟲科技、中冶賽迪、譽存科技等企業專家圍繞「+智能，見未來」主題，為企業提供「華為雲」、「企業上雲服務方案」、「智能製造認知與實踐」、「智慧園區平台雲服務解決方案」等企業上雲服務方案。（中新社）

《廣東》廣州海關展開「龍騰行動2019」知識產權保護行動

廣州海關3日指出，根據海關總署統一部署，廣州海關於7月1日開展為期半年的知識產權保護專項行動，代號「龍騰行動2019」。專項行動中，海關將積極應用「大數據+風險管理」理念，根據海運、空運、陸運、快遞、郵件等不同管道特點，加大風險聯合研判防控力度，有效防堵侵權違法活動。（中新社）

▼廣東省。（圖／CFP）

▲▼廣東廣州市。（圖／CFP）

ET快訊
雲林警遭「酒駕衝撞」！　腸破裂血流滿地
殺警犯押看守所狂喊餓！嗑光肉燥便當　鬧整夜改住單人房

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