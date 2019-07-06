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25歲勇警擋刀殞命！離職警憶10年前同事被刺殉職：今日公祭明日忘記

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▲▼離職警察回憶已故同事。（圖／翻攝自臉書）

▲鐵道警察殉職事件引起討論，離職警察回憶已故同事。（圖／翻攝自臉書）

生活中心／綜合報導

鐵路警察李承翰因阻擋揮刀男，不幸遭到刺死，案件震驚社會，也掀起檢討警察工作安全的檢討。但是，一名離職員警在臉書上發文指出，10年前就曾發生過類似案件，他以溫情文字悼念過去的殉職同事，同時也感慨，事件雖引起討論但未有太多改善，「今天公祭，明天忘記」。

臉書署名「紀德鑑」的離職警察發文表示，2009年11月9日凌晨，他的同學、台北市警察局中山分局大直派出所警員賴智彥坐在警車駕駛座時，被歹徒連刺10多刀，刀刀致命，地點就發生在大直派出所門口。當時他趕到馬偕醫院，坐在賴智彥身邊，突然感覺地上黏黏的，一看才發現整個急診室地板都是血，原來賴智彥也和李承翰一樣，在急救過程中輸了上萬cc的血，但是，再多的努力都無法挽回這條年輕的27歲生命。

他回憶，當時蹲在地板上擦拭血跡，卻擦不乾淨，這個過程讓他情緒崩潰，突然憤怒地推開想幫忙的醫護人員，一股勁地狂擦，「一個聲音在旁邊小聲喝斥『不要這樣，大家都很難過』，我回吼，『不行！要擦乾淨，不然賴爸爸賴媽媽看到，會受不了，一定會受不了』」。

請繼續往下閱讀...

▲▼鐵路警察,殉職。（圖／記者吳奕靖攝）

▲鐵路警察李承翰不幸殉職，離職警感嘆事件重演。（圖／記者吳奕靖攝）

賴智彥公祭的隔天，他去參加了警專同一個教授班同學的喜宴，令他感慨，「27歳耶?不是人生正起步的時候嗎？小彥，你怎麼就這麼快就結束了？這不科學啊！（苦笑，很苦的笑）」。

事發後，各界熱烈檢討，但真正做到的只有在警車駕駛座椅背裝了塑膠板，隨著事件熱度過去，似乎也漸漸被遺忘。一個多月後，在上級有命令不得單人巡邏處理事故的情況下，他仍被派去一個人處理現場，並與歹徒發生扭打，幸好支援警力及時到場，過兩個月後他便辭職「因為我不確定我可以在這種虛假制度下幸運幾次」。

紀德鑑感慨，「死了一個派出所警員，裝了一個簡易塑膠板；死了一個鐵路警察，長官說要添購電擊槍，10年來悲劇一再重演，除了已經無法為自己發聲的殉職人員外，各級長官、專家、政客，輪流噴了一輪口水之後，真正的問題還是從未得到解決」。

最後他提到，雖然大家都說「今天公祭，明天忘記」，但是他希望小彥知道，在乎的人不會忘記，「希望你下輩子不要當警察，至少不要在台灣」。

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關鍵字：警察,鐵道警察,李承翰,賴智彥

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