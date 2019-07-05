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快訊／謝謝你！鐵路勇警李承翰　台北101點燈「謝謝您們的愛」

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▲▼台北101點燈謝謝勇警李承翰。（圖／網友高振修授權提供）

▲台北101點燈，謝謝勇警李承翰。（圖／網友高振修授權提供）

社會中心／綜合報導

鐵路警察局英勇警員李承翰，3日排解補票糾紛時，遭鄭姓凶嫌持刀刺死，案件震驚社會。台北101大樓5日晚間在外牆點燈，打上「李承翰警員，謝謝您們的愛，愛著這片土地」等字樣，悼念他為社會的犧牲與付出。

鐵路警察李承翰因公殉職，同一天台東「孩子的書屋」創辦人陳俊朗也因病驟逝。台北101大樓今晚在外牆用燈光打出，「陳俊朗陳爸、李承翰警員，謝謝您們的愛，愛這片土地。❤❤❤❤」，感念兩人為台灣社會的貢獻。

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▼ 路見不平，一拔刀就是20年！孩子的書屋創辦人陳俊朗去世。（圖／孩子的書屋官網）

▲▼ 路見不平一拔刀就是20年！孩子的書屋陳俊朗過世　網悼：你有另一個使命要完成（圖／孩子的書屋官網）

▼英勇壓制凶嫌的鐵路警察李承翰（圖／翻攝臉書）

李承翰（圖／翻攝臉書）

鐵路警察局25歲年輕警員李承翰，3日晚間在嘉義火車站處理一起自強號補票糾紛，未料凶嫌竟突然拿出尖刀刺中李員腹部，傷及內臟和大靜脈。李承翰強忍疼痛壓制凶嫌，只為保護車廂內其他乘客安全，最後雖緊急送醫但仍傷重不治。

許多民眾今天經過台北101大樓，都能見到大樓牆打上的燈光，秀出感謝李承翰警員的字樣，以及一串紅色愛心，同時也在網路上引發討論。不少網友紛紛留言說，「差點哭出來」、「這麼年輕真的很令人難過」、「R.I.P」、「偉大的警員」、「看到到李承翰警員幾個字，起雞皮疙瘩」。

陳俊朗長年投身台東輔導教育工作，自1999年起陸續成立9間書屋，甚至不惜花光積蓄，只為陪伴學童度過孤單、孤獨、無人可求助的時刻，造福2000多名偏鄉弱勢兒童。陳俊朗4日傳驟逝消息，享年55歲，網友得知消息，紛紛到臉書上哀悼「陳爸，辛苦你了」。

▲▼台北101點燈謝謝勇警李承翰。（圖／網友高振修授權提供）

▲▼台北101點燈謝謝勇警李承翰。（圖／網友高振修授權提供）

▲▼台北101點燈謝謝勇警李承翰。（圖／網友高振修授權提供）

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關鍵字：李承翰

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