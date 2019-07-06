7旬男友太花心…還嫌她「矮+黑」！小三安眠藥怒摻魚湯　橡皮筋纏下體勒殺

▲江婦姓婦人涉嫌勒斃男友，被屏東地檢署依殺人罪嫌聲押獲准。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

65歲江姓婦人，不滿75歲楊姓男友花心，在魚湯放入安眼藥後，用橡皮筋綁住他的生殖器，攙扶上車，找剪刀企圖想剪斷其生殖，因找不到，愈想愈氣，憤而在車上以麻繩將他勒斃，棄置屏東縣高樹鄉南華大橋提防，檢警獲報，循線將她逮獲，依殺人罪嫌將她聲押獲准。

綜合雙方親友說法，死者是有婦之夫，和太太很少連絡，與江婦交往至少3年，但楊男最近不時對她冷潮熱諷，嫌她長得不好看，又矮又黑；加上江女覺得男友行跡可疑，調查後發現楊竟還私下和其他女子交往，兩人為此發生口角。

4日中午，江女在魚湯加入用安眠藥、酒供男友食用，楊吃完後昏昏沈沈，但並未完全昏睡，江女便提議到堤防散步，並攙扶楊男上車；江女在車內看到楊男不敵藥效，終於陷入昏睡狀態，憤而拿出預藏橡皮筋死死綁住他的生殖器，並準備用剪刀將其剪下，但卻找不到刀。

這時，江女心慌，駕駛楊男車輛載著他亂繞，最後開到南華大橋堤岸邊，想著這些年來對男友死心塌地，還被嫌到如此地步，最後以車上繩子，將他勒斃。江女原本打算要棄屍，但拖不動死者大體，直接把他拉下車後逃逸。檢警獲報，查出死者身分，逮獲江姓女子依殺人罪嫌究辦。