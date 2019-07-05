熱心阿伯奠儀獻鐵路勇警　派出所將助家屬設捐款專戶

▲▼ 鐵路警李承翰被刺後，民眾前往派出所前獻上鮮花卡片致意。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

鐵路警察局嘉義派出所員警李承翰，日前為處理自強號補票糾紛，赤手奪刀制伏兇嫌卻不幸遭刺身亡的英勇行徑引起各界讚嘆。事發後，不少民眾紛紛前往派出所前獻上鮮花花束、卡片,5日上午更有一位與李承翰不認識的王姓老伯也拿著一包奠儀到值班所櫃台表示要聊表心意，最後由值班台副所長李盈樺協助代收，李副所長也向王先生表示感謝，派出所接下來將取得家屬同意成立專款專戶，盡全力幫助承翰及家屬將後事處理完善。

▲▼ 王姓民眾前往鐵路派出所致贈奠儀，並由所方收下代為轉交李承翰家屬。（圖／記者翁伊森翻攝）

鐵路派出所門口不僅放滿祝福花束、卡片，電話也響個不停，除了業務相關還有來自各界關心電話湧入，大家都想為承翰及他的家人做點事情。5日中午一位帶著鴨舌的王姓先生就親自著奠儀來到派出所，他說自己與李姓員警並不認識，只是希望盡點心意，最後由值班台李姓副所長代為收下表示將專人專款送給家屬，也代替家屬感謝王老先生的好意。

▲▼ 民眾前往派出所前獻上手寫卡片悼念鐵路警李承翰。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義派出所丁勝豐所長表示，警界對於此次事件發生感到不捨，代表家屬感謝大家悼念承翰英勇事蹟，對於民眾詢問捐款相關事宜，所方將確認家屬意願後成立捐款專戶，相關事宜，民眾可洽(05)224-7838鐵路派出所高雄分局嘉義派出所詢問。

▲▼王姓民眾前往派出所將奠儀交給值班人員。（圖／記者翁伊森翻攝）