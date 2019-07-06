暑假首周青春專案上路　信義分局大規模臨檢夜店

▲信義分局暑期直行「青春專案」，針對轄區青少年夜間容易逗留的娛樂場所進行擴大臨檢。（圖／記者趙永博翻攝）



記者趙永博／台北報導

2019年的暑假來臨，信義商圈及周邊夜店消費人潮湧現，為了淨化青少年成長環境，防止社會治安事件發生，信義分局特規劃在暑假第一個週末的夜晚，由信義警分局長張素菱親自帶隊，動員近百名優勢警力，會同台北市政府消防局等相關單位，針對臺北市信義商圈青少年易聚集處所進行聯合稽查。

暑假期間青少年從課業壓力中解放，為了避免他們在閒暇之餘不慎涉足不當場所，遭威逼利誘而加入幫派、詐欺集團或施用毒品等偏差行為，信義分局會同市府相關單位執行聯合稽查，如有發現有違反行政法規情事，將由各主管機關當場勸導改正或予以裁罰。

信義分局這次製作了「轄內營業場所自主安全管理告誡事項表」，要告誡轄內酒店及夜店，要加強內部自主管理、如果有聚眾滋事案件，應該主動通報，並協助控制現場。若是因為業者消極作為，導致致治安事件，將會列該店為重點處所，提升執法強度，宣示警方強力執法立場。

警方同時也透過臨檢勤務，進行反毒、反詐騙及反暴力宣導，警方要提醒青少年，暑假期間應妥善規劃假期，從事有益身心的休閒活動，避免深夜在娛樂場所逗留；在外與不熟悉的人聚會用餐時，應避免將自身陷入危險情境等，以保護自身安全。此外，民眾於娛樂場所消費時，飲酒亦應適量並保持警覺，注意自身財物和人身安全，勿使個人成為有心人士眼中的肥羊。

信義分局呼籲，讓青少年免於毒害是當前的重要工作，將持續透過「青春專案」及「安居緝毒專案」，結合社區、學校及民間團體力量，力求消弭毒害，建構優質的成長環境。暑假期間青少年空閒時間增多，家長應更關心子女的生活及交友狀況，讓青少年擁有健康快樂的假期。

▲▼信義分局出動近百警力執行「青春專案」的擴大臨檢勤務。（圖／記者趙永博攝）



▲信義分局分局長張素菱帶領北市府相關主管機關進行聯合稽查。（圖／記者趙永博攝）