重機車隊號召悼念李承翰！百人齊聚嘉義車站獻花　警員感動鞠躬：謝謝你們

▲重機車隊號召悼念李承翰，百人齊聚嘉義車站獻花。（圖／網友陳相任授權使用）

記者趙蔡州／綜合報導

鐵路警察李承翰3日晚間為了火車乘客安全，不幸被鄭姓男子刺傷腹部，送醫後傷重殉職，消息傳出後讓各界都非常不捨。民眾除了去殯儀館或在臉書留言悼念之外，5日晚間還有重機車隊自行發起的獻花悼念活動，將近100名車友及民眾集合在嘉義車站前，獻上百合花希望李承翰能一路好走。

嘉義日夜奔騎士團、UFO騎士團、嘉義重機同好會透過LINE群組，號召自願者5日晚間集合在嘉義車站獻花悼念勇警李承翰。現場除了有近百名重機車友參與之外，還有許多嘉義鄉親也自發前往悼念，並取給予現職警員鼓勵與支持，「我們也期盼法官堅守司法正義，給予李姓員警寶貴生命一個最公平的回應。」

▲重機車隊號召車友們一起替李承翰哀悼。（圖／網友陳相任授權使用）

一名目擊網友留言表示，重機車隊大概5日晚間8時許開始在車站前集合，還有一名民眾步行趕到現場參加活動，所有人9時一起車站前獻花悼念李承翰，人潮直到9點半才漸漸散去；影片中可以看見，大約100束的百合花放在警局旁，警局內的員警們也走出來一臉感動的謝謝大家。

事後，許多參與活動的網友紛紛把影片上傳，有人說「因為有你們這些超級英雄，

讓我們的生活更安心更美好」、「忍不住要看，但看了又哭了，謝謝你們」、「謝謝有這麼棒的嘉義人」、「感恩嘉義重機車隊，以及其他自發的民眾」、「警察辛苦了，一路好走」。

▼影片取自臉書，如遭刪除請見諒，已獲得原PO同意轉載。