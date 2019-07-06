館長譙林志成放鳥「像龜孫子」！擂台直播開罵：浪費時間演鬧劇、再等到今晚8點

▲館長臉書再嗆林志成，要等對方到今天晚上8點。（圖／翻攝自臉書／飆捍）

網搜小組／綜合報導

「館長」陳之漢近日狂收戰帖，雲林縣55歲前健美國手林志成日前嗆館長「18秒把你打趴」，館長原先答應5日晚間對決，等到凌晨兩點後仍未見對手，林志成昨晚則發聲明要求改時間地點，館長凌晨開直播嗆，會等林志成到今天晚上8點，還會讓18秒，把對方打趴，「不要再滿嘴統一丟光台灣人的臉」。

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館長一直等林志成到凌晨2點，在臉書上開直播罵道，自己整天就為了等林志成，什麼事都沒做，林志成卻沒現身，「你來找我打架，不是要教訓我，怎麼不來，浪費大家時間，不好意思給大家看了一場鬧劇」、「明明雲林人是最講義氣最凶狠的，都說到做到」。

林放話要18秒擊倒館長，他回嗆，會讓對方18秒，站著不動不會攻擊，「當初說要挑戰也是你，丟挑戰書到我店裡面的人也是你，趁著練瑜軒事件蹭熱度也是你」、「你來之後，我一定把你打到滿臉血，你的腿也不要了啦，我一定打斷」。

▲林志成的挑戰書。（圖／林志成提供）

館長隨後表示，再給林志成將近一天的時間準備，今天晚上8點前到他的場館出場應戰，還有18小時，台北雲林都夠來回4趟了，如果再沒到，他也不等了，「還有，你身為台灣人，不要在台灣的土地上，享受自由民主平等，結果滿嘴統一」、「不要在台灣丟台灣人的臉，丟雲林人的臉，雲林沒有你這種人」、「話都你講的屁都你放的，結果你現在躲起來跟龜孫子一樣，什麼國手，台灣沒有這種國手，你的國在哪裡」。

▲林志成嗆聲，18秒要打趴館長 。（圖／記者傅誠攝）



林志成5日晚間發布兩點聲明，「一、真正武者精神是在大眾擂台上比高下，不是躲在健身中心內不見光的比賽。二、館長說這幾天練的蠻累的，那就請做足準備，不要到時候輸了別人，才來怪他說勝之不武」。



林志成曾獲世界終極格鬥王6連霸、全國健美16連霸、全國健力10連霸等多項殊榮，健身資歷超過30年，但因為不滿館長常在直播中四處嗆人、出口成髒，所以決定搶在館長和大陸拳王交手前先下戰帖。