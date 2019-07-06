要戰來戰別找台階下！林志成撇放鳥「課程早排好」嗆館長：輸了退出運動界

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雲林縣55歲前健美國手林志成日前嗆館長陳之漢「18秒把你打趴」，待對方答應5日晚間對決後，沒想到直到凌晨2點都未現身，讓館長痛批「不要再滿嘴統一，丟光台灣人的臉」。對此林志成再發聲明表示，「我會在18秒內獲勝，輸了就退出運動界。」

▲林志成向館長發出挑戰，嗆聲「18秒把你打趴」。（圖／記者傅誠攝、翻攝自飆捍）



林志成表示，4月18日到成吉思汗林口區舘向陳之漢下戰書，等了一個多小時才離開，過了77天館長都沒回消息，直到5日下午才請助理聯繫約台北打，「本人林志成一言九鼎，絕無怯戰，對於陳之漢表示『我等到兩點』、『出張嘴想紅』、『今晚沒來不要找藉口了』等叫囂，感到莞爾且無法理解。」

林志成指出，「今晚我正在雲林褒忠鄉教學生，已經排好的課程怎能因為一句叫囂而取消？陳之漢健身房開這麼大，我想請教，如果教練因私事而排開學生的課程，這算是謹守職業道德嗎？你說你有時間，難道別人的時間不是時間？什麼叫『今晚沒來不要找藉口了』，要戰就戰，不要說這種話找台階下。要打，就光天化日下打，在大眾面前比賽贏了才風光，不要再說什麼出場費一千萬美金之類的笑話。」

▲林志成的挑戰書。（圖／林志成提供）



林志成強調，我代表「中國、台灣兩岸和平統一甲方」，絕對會與「陳之漢兩岸不統一乙方」一戰，近期兩方空出時間，昭告天下，舉辦國際級比賽。本人重申，我會在18秒內獲勝，輸了就退出運動界。」

他砲火猛攻，「陳之漢，你敢不敢？你陳之漢欺騙幾萬個粉絲苦苦等候本人林志成出現等到失眼，你自導自演高招今晚你收視率又很高了吧，你陷害我林志成被少數人誤會你真毒，你陳之漢的粉絲騷擾我一整晚。」

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