林志成嗆18秒打趴！館長應戰了「等你到凌晨2點」：沒來以後就閉嘴

<br>

記者趙蔡州／綜合報導

來自雲林縣褒忠鄉的前健美國手林志成日前向館長發出挑戰，還嗆聲「18秒把你打趴，不然我從今以後退出運動界」。對此，館長5日晚間7點10分在臉書答應對決請求，直接約戰林志成說「半夜2點前我在林口館，對打MMA規則」、「你今晚沒來不要找藉口了」、「一堆這種出張嘴巴想紅的。」

▲館長5日晚間7時許在臉書接受林志成的挑戰。（圖／翻攝自館長臉書）

請繼續往下閱讀...

館長5日晚間7時許在臉書接受林志成的挑戰，「我今晚剛好有時間，半夜2點前我在林口館，打個對打MMA規則，到場需簽同意書身體受到傷殘，死亡意外均與本館跟本人無關」、「你今晚不敢來以後就別說話了，怎麼一堆這種出張嘴巴想紅的，今晚沒來不要找藉口了。」

幾分鐘後，館長又再度PO文強調「為了怕你住南部，今晚我等到2點，2點台北到高雄都夠了，你今晚沒來，以後別在新聞上XXXX的叫他X的台灣，住一堆賣國賊。」

▲前健美國手林志成日前向館長發出挑戰，還嗆聲「18秒把你打趴」。（圖／記者傅誠攝）

此外，館長5日晚間8點還PO了準備好的「同意書」，另外一張圖則是網友與林志成的對話。對話可以看見，林志成似乎不會上台北參戰，他說「館長在開玩笑，我人在雲林縣褒忠鄉教學生」、「第二，要打不是約這樣，要在大眾面前贏了比賽才風光。」

館長就說，「挑戰的也是你，理由一堆也是你」、「要人多，我開直播隨便也幾萬人，不要找藉口不敢來，以後就他X閉嘴，等你到2點時間，尚有6小時，（褒忠鄉到台北）再怎麼慢4小時也會到啊。」