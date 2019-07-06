觀察／模糊論述中堅守理念　柯文哲獲陸信任兩岸考題過關

▲柯文哲出席上海雙城論壇返回台北前與劉結一會面。（圖／記者宋良義攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲5日壓軸見了國台辦主任劉結一，為此次上海行畫下句點。這次陸方對於柯文哲提出的要求無一不盡力滿足，把雙城論壇移到金山區舉辦、跨出上海到位於江蘇的昆山參訪，都看出大陸對於柯文哲的重視，雙方的信任已有長足進步。如今，柯文哲在2020前走完美、日、中，完備幾個對台灣大選有影響力的國家，且都取得可接受或是超過預期的成績，距離「天亮、下雨」已不遠。

過去3年多來，兩岸關係因為民進黨執政而緊張，尤其是今年1月大陸國家主席習近平發表《告台灣同胞書》40周年談話，蔡英文用大膽又直白的論述，精準又清楚的表達立場，更讓兩岸關係陷入冰點。

而近期由於反中情緒高漲下，國民黨內幾位總統參選人為了取得選民支持，紛紛反對一國兩制，令大陸為之氣結。反觀一路保守的柯文哲，對於一國兩制僅淡淡表示「若是香港那套行不通」，儘管在外界看來模糊再模糊，但就大陸來說，柯的態度與立場還算一致，也沒有因為外在壓力而輕易棄守自身理念，或許是現階段較可信任的對象。

▲台北市長柯文哲雙城論壇返國，受到大批支持者歡迎。（圖／記者林敬旻攝）

在2020大選之前，柯文哲仍赴上海，其背後一定有政治與對選舉的盤算；陸方也知道柯此次冒著風險親自出席雙城論壇代表的意義，以及對於兩岸間恢復溝通的重要性。因此，在眾所矚目的雙城論壇致詞上，上海市長應勇大半都在講述兩市交流，兩岸立場部分則維持柯文哲不斷重申的基調，僅提到「兩岸一家親」，沒有給柯文哲接不下去的球。

另外，國台辦主任劉結一在見柯文哲之前，事先對外釋放「與台灣政治人物共談統一進程」的訊息，將這次「柯劉會」的關注度、討論度拉高，讓外界好奇作風向來強勢的劉結一，是否會針對一國兩制、九二共識等對柯施加壓力。

就結果來看，劉結一的發言相對保守，對比2017年的張志軍還提到九二共識，這次劉結一連「一家親」都沒有談到，只提到「兩岸是一家人」。若要說最敏感的，就只有「習近平總書記在告台灣同胞書會議上講話，為兩岸關係指明了前進方向」等發言，但話講得隱晦、沒有明說，也就沒有讓柯此行碰上太尷尬的場面。

柯文哲在行前便表示，九二共識已標籤化，兩岸間應提出新的觀點，能感受出柯極力想在兩岸間尋找統與獨之外的第三條路。就現階段而言，獲大陸認可的柯文哲，可以說是目前最能受到陸方所信任的台灣政治人物，兩岸考題已然過關。