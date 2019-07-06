柯劉會直播二度中斷　柯昱安「一句話」解釋…高嘉瑜留言拍拍

▲台北市長柯文哲雙城論壇返國，發言人劉奕霆、副發言人柯昱安。（圖／記者林敬旻攝）



政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲5日在雙城論壇的最後一天，與國台辦主任劉結一會面，台北市政府副發言人柯昱安表示，國台辦同意讓台北市府全程直播，未料，開始直播10分鐘後屢遭阻擋最後中斷，在網路上掀起議論。事後，柯昱安在臉書抒發信心情，台北市議員高嘉瑜也在底下留言安慰他。

柯昱安5日晚間8點多在臉書發文表示，「這麼慎重的場合，任何事情當然不可能笨到由我自己做主，謝謝大家關心。」高嘉瑜在下方留言，「辛苦了！拍拍」。

▲柯劉會直播屢遭阻擋，柯昱安在臉書發文抒發心情，高嘉瑜留言安慰。（圖／翻攝柯昱安臉書）



其實，5日下午北市府才確定「柯劉會」並統一對外宣布，柯昱安表示，因為沒有聊什麼無法對外公開的事情，加上2017前拜會前任國台辦主任張志軍時，也有議員直播，因此這次便有幕僚向國台辦提議，國台辦部份也說OK。

▲柯文哲幕僚直播柯劉會遭場內人員制止。（圖／翻攝柯文哲臉書直播）



不過，不知是否溝通有誤，在表定開放的10分鐘寒暄畫面結束後，市府要繼續直播時便被現場人員阻止，後來，又從另外一個角度開啟直播，但不久後直播就中斷了。

▲柯文哲劉結一會面。（圖／記者宋良義攝）



晚間九點多柯文哲抵達國門受訪時回應直播中斷一事表示是誤會，他們講好是說錄影啦，「我們小朋友弄錯了就開直播，是我們這邊的指揮有問題」。對於直播中的第二段被外界認為是偷拍，柯文哲說，叫劉奕霆他們去處理，「我們小朋友奇怪，連做事情都搞不清楚」。