「習大大」脫口而出！柯文哲：叫習慣了　像我們常叫「小英」

▲台北市長柯文哲雙城論壇返國。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲在5日雙城論壇結束前，增加與國台辦主任劉結一會面的行程，在「柯劉會」中，「習大大」這三個字從他嘴中脫口而出，引起關注。對此，柯文哲5日晚間在松山機場受訪表示，其實叫習慣了，「像我們常叫小英、小英」。

談到此行的心得，柯文哲表示，雙城論壇今年第10年，行之有年，主要台北上海兩邊最先進城市，可以彼此互相學習，上海正在再進行垃圾分類，很多know how也是向台北學的，不過倒過來他們硬體建設速度相當驚人。

柯文哲指出，目前有200萬人在大陸，上海附近就70萬，他拜訪很多台商有關昆山有台商學校蓋的媽祖廟，也去看醫院跟台商協會，上海也有台灣年輕人的青創基地，有台灣獨資蓋的工廠，像是南橋食品工廠，「聽聽他們有無需要幫忙或要反映的，也跟國台辦那些講了」，台灣人勇闖天下，世界各地都可以看到台灣人蹤跡，也是蠻辛苦的，所以給他們加油打氣。

對於此次「柯劉會」最後被陸方改在西郊賓館被對解讀為提高規格的禮遇，柯文哲說，算很禮遇，客隨主便，他們方便給他們安排。

當被問到在與劉結一見面會談時以「席大大」取代中共中央總書記習近平的全名，柯文哲也解釋，「講習慣啦，像我們常常叫小英、小英（指總統蔡英文），總不能在那邊煞有介事講什麼習總書記。」不過，其實最後柯文哲還是有提總書記，對此，柯文哲回說，對啦，一開始講習大大，還好啦沒什麼事。

至於此行是否代表友中考卷過關，柯文哲強調，沒有過關不過關，有交流總是比較好，有交流見面三分情，彼此有更多認識，建立互信增加善意，台灣跟大陸政治分隔一百年，1894年算起，有隔閡也算是滿自然，大家能夠維持交流維持善意，很多很難克服，至少增加諒解的空間，他自己也跟大陸方面說明清楚。

另外，有關蔡英文強調立院下會期將努力通過中共代理人法，嚴格規範幫中共宣傳或出席中共舉辦的會議，恐會影響下次雙城論壇的舉辦，柯文哲則說，雙城論壇還好，兩邊城市的層面，互相交流互相學習，法令出來總是會有合理規範。