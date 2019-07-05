「柯劉會」直播中斷遭疑偷拍　柯文哲：陸方只說可錄影...我們小朋友弄錯了

▲台北市長柯文哲雙城論壇返國受訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲在5日雙城論壇參訪行程結束前，突增加行程與國台辦主任劉結一會面，北市府宣稱將全程直播「柯劉會」，未料，卻在直播遭陸方人員以手擋住鏡頭阻止，最終直播中斷。柯文哲5日晚間九點多返抵松山機場受訪回應，他們講好是說錄影啦，「我們小朋友弄錯了就開直播」。

柯文哲指出，「那個是誤會啦」，他們講好是說錄影啦，「我們小朋友弄錯了就開直播，是我們這邊的指揮有問題」。對於直播中的第二段被外界認為是偷拍，柯文哲說，叫劉奕霆他們去處理，「我們小朋友奇怪，連做事情都搞不清楚」。

至於媒體詢問是否要跟陸方道歉，柯文哲則說，「那個不是說道歉啦，我覺得我們這邊還是沒有做好。」

有關會中是否有錄音以便讓過程公開透明的問題，柯文哲只說，「事先沒有，事先他們只是說要...可以錄影啦，但是並沒有說要直播，所以我們這邊搞錯了，我們小朋友...」。

談到遭到質疑沒有對等透明的說法，柯文哲強調，「還好，不過是這樣啦，因為裡面還有七、八個議員在裡面，也沒有什麼透明不透明，都很公開的」。

北市府發言人劉奕霆表示，市府這邊在跟陸方做溝通的時候，是提到要在閉門會議上作錄影，市府內部理解轉換的時候，誤認為是要做直播，所以才會發生在直播過程中，被陸方人士阻止，隨即也尊重陸方人士意見，沒繼續做直播下去，「對於造成上海方困擾，我們也表示非常抱歉」。