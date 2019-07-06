倉庫狂飄異味…鐵捲門縫隙「流惡臭汁液」！屋主開門見7旬翁陳屍嚇傻

▲高翁疑似因採摘芒果時踏空，摔墜倉庫中身亡。（示意圖，與本新聞案件無關／資料照）

突發中心／台北報導

台北市合江街一處倉庫5日下午飄來陣陣屍臭，鄰近民眾難耐臭味，緊急通知周姓屋主到場查看，周男到場後先是在鐵捲門處發現不明液體，開門後還赫見一名70多歲的高姓老翁陳屍在內，嚇得立即報警處理。警方初步勘查，發現倉庫天花板破了一個大洞，屋頂上方還有結實累累的芒果樹，研判高翁應是採摘芒果，不慎摔墜倉庫中斃命。

據《自由時報》報導，周姓屋主接到鄰近居民通知後前往倉庫查看，還沒等走進倉庫內，就先發現鐵捲門下方縫隙流出不名液體，當下周男還以手指沾了一下液體嗅聞，當即臭味撲鼻，懷疑可能就是異味來源；周男接著打開鐵捲門查看，不料竟赫見素不相識的高翁倒臥在內，明顯已經死亡多時，嚇得立刻向警方報案求助。

警方趕抵現場後，在死者身上查獲證件，確認身分就是70多歲的高姓老翁，遺體旁還留有一袋芒果及長竿，倉庫天花板處也破了一個大洞，上方還有結實累累的芒果樹；警方初步勘查，現場並無外力破壞跡象，且老翁也未留有遺書，研判應是採摘芒果時腳下不慎踏空、踩破倉庫屋頂，才會墜入倉庫內身亡。目前警方已經通知家屬前往指認，全案正進一步調查釐清中。