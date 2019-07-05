上海麗寶廣場體驗「鐺鐺車」 柯P：紙做的車子還會動喔！

▲台北市長柯文哲參觀上海虹橋麗寶廣場「宴遇九份」主題區。（圖／麗寶集團提供）

記者陳政錄、魏有德／上海 ─ 台北 連線報導

台北市長柯文哲5日下午前往台商麗寶集團在上海的首個旗艦商辦「上海虹橋麗寶廣場」，這也是柯文哲參與本屆雙城論壇的最後一個參訪行程。由於臨時增加與大陸國台辦主任劉結一的會面，柯文哲與市府團隊僅停留一個多小時便驅車前往上海西郊賓館，準備傍晚的會見。

柯文哲一行抵達上海虹橋麗寶廣場後，首先從商場內具台灣文化特色的「宴遇九份」主題區逛起。麗寶集團將九份老街的亭臺樓閣、回轉石階及昇平戲院等原汁原味呈現，未來主題區也將引進台灣特色小吃及伴手禮進駐。

▲台北市長柯文哲搭乘紙製鐺鐺車「麗寶號」。（圖／麗寶集團提供）

在大陸深耕多年的台灣文創品牌紙箱王也進駐麗寶樂園商場打造主題商店，柯文哲特地體驗紙做的上海特有鐺鐺車「麗寶號」，當車子啟動時，柯文哲驚訝的表示，「紙做的車子還會動喔！」

▲台北市長柯文哲參觀上海虹橋麗寶廣場辦公樓。（圖／麗寶集團提供）

除了在商場體驗台灣文化元素，柯文哲與團隊也前往辦公大樓參觀。麗寶集團表示，從窗戶望出去便可以看到距離僅500公尺的國家會展中心，也是全球第一個以進口為主題的「中國國際進口博覽會」的舉辦場地。

▲上海虹橋麗寶廣場位於虹橋樞紐核心區緊鄰國家會展中心。（圖／麗寶集團提供）

據了解，憑藉虹橋商務區優越交通條件，「虹橋麗寶廣場」被虹橋管委會指定為「虹橋海外貿易中心」，提供各國及地區商會有一個進行展覽會外辦公、參觀、交流與合作的平台，目前也已經有多個國家、地區商會入駐。

結束參訪行程前，柯文哲不忘稱讚，「台商獨資取得這麼大規模的項目很不簡單，這是台灣人的驕傲。」

▲上海虹橋麗寶廣場9月開幕。圖／麗寶集團提供）

台商麗寶集團於2011年3月，透過上海市土地交易市場掛牌競價方式，標下虹橋商務核心區一期商業、辦公綜合用地，總建築面積七萬多坪，其中規劃包括辦公面積約三萬坪及兩萬坪全主題商場「麗寶樂園」。目前辦公樓已招商租賃，而商場的六大主題區域已裝修完畢，將有部分店家陸續進駐營運，預計在今年9月開幕。

